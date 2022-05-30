Верещук передала работу по обмену пленными военной разведке

30 мая, 16:51
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Ирина Верещук (Фото:Ирина Верещук / Facebook)

Ирина Верещук (Фото:Ирина Верещук / Facebook)

Министр по интеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук передала свой функционал по обмену военнопленными Главному управлению разведки Минобороны.

Война России против Украины — главные события 30 мая

Об этом она сообщила в своем Telegram.

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По ее словам, соответствующие реестры уже созданы, организационные вопросы отработаны и налажена коммуникация. В дальнейшем обмены военнопленными — это совместная работа ГУР и СБУ. Минреинтеграции остается ответственным за ведение реестров военнопленных и работу с профильными международными организациями.

Видео дня

28 мая российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности к обмену пленными и разблокировки украинских портов для поставок продовольствия.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Разведка Обмен пленными Ирина Верещук Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий

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