Верещук передала работу по обмену пленными военной разведке 30 мая, 16:51 Цей матеріал також доступний українською Ирина Верещук (Фото:Ирина Верещук / Facebook)

Министр по интеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук передала свой функционал по обмену военнопленными Главному управлению разведки Минобороны.

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Об этом она сообщила в своем Telegram.

По ее словам, соответствующие реестры уже созданы, организационные вопросы отработаны и налажена коммуникация. В дальнейшем обмены военнопленными — это совместная работа ГУР и СБУ. Минреинтеграции остается ответственным за ведение реестров военнопленных и работу с профильными международными организациями.

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28 мая российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности к обмену пленными и разблокировки украинских портов для поставок продовольствия.

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