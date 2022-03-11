В Сумской области уничтожили две колонны оккупантов, в том числе реактивную артиллерию
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:ГСЧС)
Украинская армия уничтожила в Сумской области две колонны российских оккупантов, среди которых была реактивная артиллерия.
По данным ГСЧС, колонна двигалась между населенными пунктами.
В командовании Воздушных сил уточнили, что колонна состояла из десантных войск.
«По предварительной информации — это целый полк десантных войск России с полным комплектом техники: танки, БМП, Грады», — заявили в командовании.
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