В Сумской области уничтожили две колонны оккупантов, в том числе реактивную артиллерию

11 марта, 02:00
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Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:ГСЧС)

Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:ГСЧС)

Украинская армия уничтожила в Сумской области две колонны российских оккупантов, среди которых была реактивная артиллерия.

По данным ГСЧС, колонна двигалась между населенными пунктами.

https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/293112276260983&show_text=true&width=500

В командовании Воздушных сил уточнили, что колонна состояла из десантных войск.

«По предварительной информации — это целый полк десантных войск России с полным комплектом техники: танки, БМП, Грады», — заявили в командовании.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Сумская область Война России против Украины

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