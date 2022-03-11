В Сумской области уничтожили две колонны оккупантов, в том числе реактивную артиллерию 11 марта, 02:00 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:ГСЧС)

Украинская армия уничтожила в Сумской области две колонны российских оккупантов, среди которых была реактивная артиллерия.

По данным ГСЧС, колонна двигалась между населенными пунктами.

В командовании Воздушных сил уточнили, что колонна состояла из десантных войск.

«По предварительной информации — это целый полк десантных войск России с полным комплектом техники: танки, БМП, Грады», — заявили в командовании.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.