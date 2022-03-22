«Мы не варвары, мы воюем с варварами». Призывы к издевательству над пленными россиянами недопустимы — Арестович 22 марта, 15:57 Цей матеріал також доступний українською Алексей Арестович (Фото:Офис президента)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал об оперативной ситуации в Украины по состоянию на день вторника, 22 марта, на 27-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Во время брифинга Арестович сообщил, что за сутки существенных изменений в состоянии, положении и характере действий противника не отмечено. Украинские бойцы ведут оборонную операцию и иногда контратакуют, нанося российским оккупантам сокрушительные удары.



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«Не нужно дегуманизировать врага. Призывы к издевательству над пленными, ударам или уничтожению гражданского населения России и стран, которые ее поддерживают — в частности, Беларуси — недопустимы. Мы остаемся европейской армией и европейской страной, мы не варвары — мы цивилизация, которая ведет борьбу с варварами», — сказал советник главы ОП.

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Также Арестович рассказал об общих потерях врага по состоянию на утро 22 марта: 15 300 человек личного состава, 509 танков, 1556 ББМ, 252 артиллерийских системы, 99 самолетов, 123 вертолета и так далее.

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