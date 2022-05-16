Другого выхода нет. Украина не пойдет на уступки России ради прекращения огня — Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба исключил возможные уступки России для прекращения огня.
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Об этом сообщает Bloomberg.
Он подчеркнул, это ложный подход.
«Искать способы сохранить лицо Путина — просто ложный подход. Пусть Путин сам найдет способ сохранить лицо», — заявил он.
По словам Кулебы, Украина стремится восстановить полную территориальную целостность. Это касается и ОРДЛО, а также Крымский полуостров, захваченный Россией в 2014 году. Кулеба также выразил уверенность, что Украина в конечном итоге выиграет войну против России.
«Мы хотим, чтобы все, что принадлежит нам, было нашим», — сказал он.
Дипломат также подтолкнул колеблющихся лидеров ЕС к заявке Украины на получение статуса кандидата в следующем месяце, заявив, что общественное мнение в блоке из 27 членов движется в пользу Украины.
«Это будет моральный провал, о котором будет судить история», — сказал Кулеба о возможном отклонении заявки Украины Евросоюзом в июне.
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