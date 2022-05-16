Другого выхода нет. Украина не пойдет на уступки России ради прекращения огня — Кулеба

16 мая, 18:31
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Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба исключил возможные уступки России для прекращения огня.

Война России против Украины — главные события 16 мая

Об этом сообщает Bloomberg.

Он подчеркнул, это ложный подход.

«Искать способы сохранить лицо Путина — просто ложный подход. Пусть Путин сам найдет способ сохранить лицо», — заявил он.

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По словам Кулебы, Украина стремится восстановить полную территориальную целостность. Это касается и ОРДЛО, а также Крымский полуостров, захваченный Россией в 2014 году. Кулеба также выразил уверенность, что Украина в конечном итоге выиграет войну против России.

«Мы хотим, чтобы все, что принадлежит нам, было нашим», — сказал он.

Дипломат также подтолкнул колеблющихся лидеров ЕС к заявке Украины на получение статуса кандидата в следующем месяце, заявив, что общественное мнение в блоке из 27 членов движется в пользу Украины.

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«Это будет моральный провал, о котором будет судить история», — сказал Кулеба о возможном отклонении заявки Украины Евросоюзом в июне.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Прекращение огня Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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