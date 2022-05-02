«Россия не остановится». Зеленский заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки

2 мая, 18:25
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Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина и украинский народ не готовы идти на территориальные уступки России, чтобы достичь мира.

Война России против Украины — главные события 2 мая

Отвечая на вопрос журналиста греческого вещателя ERT о том, готов ли он «принять изменение границ Украины» для достижения мира, глава государства ответил:

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«Люди не готовы. Никто из нас не готов. Насильственное изменение границ — именно так это происходит. В ином случае в Украине границы не меняются. Наоборот, мы готовы восстановить нашу территориальную целостность. Иначе, если мы будем готовы на то, чтобы отдать часть России, — это [означает], что все эти люди погибли просто так?».

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Зеленский добавил, что Россия не остановится, как не остановилась на оккупации Крыма, и Украина не готова «дать им небольшой отдых» перед тем, как Кремль развяжет новую агрессию через два или три года.

«Они приняли такое решение… Они решили, что мы — не государство. Это их решение и решение руководителя их страны. И, если он не изменит решение, война будет долгой», — сказал президент.

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Представители Украины ранее не раз подчеркивали, что не будут выполнять российские ультиматумы и не пойдут на уступки по ключевым вопросам. В частности, президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина не пойдет на территориальные уступки на востоке.
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Владимир Зеленский Оккупированные территории Война России против Украины

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