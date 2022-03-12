Вторжение России в Украину: Международная морская организация ООН создаст коридоры для вывода судов в Черном и Азовском морях

12 марта, 04:43
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Российские оккупанты затопили гражданское судно под флагом Панамы (Фото:АМПУ)

Российские оккупанты затопили гражданское судно под флагом Панамы (Фото:АМПУ)

Международная морская организация ООН будет работать над созданием безопасного морского коридора для вывода судов и экипажей, которые на данный момент находятся в Черном и Азовском морях, на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

Во время внеочередной сессии IMO говорилось, что морской коридор «позволит безопасно эвакуировать моряков и суда из районов повышенного риска и пострадавших районов Черного и Азовского морей в безопасное место».

Организация также осудила полномасштабное вторжения России в Украину и потребовала, чтобы РФ немедленно прекратила применение силы против Украины и воздерживалась от любой дальнейшей незаконной угрозы силой или ее применения против любого государства-члена.

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Там также выразили сожаление касательно нападений России на коммерческие суда, их захватов, включая поисково-спасательные суда, угрожающих безопасности и благополучию моряков и морской среде.

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В МИД Украины, комментируя такое решение организации, добавили, что члены IMO также призвали обеспечить безопасность морских цепей поставок, в частности для доставки продуктов и лекарств для гражданского населения Украины, а также оказывать максимальную помощь морякам.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/posts/335720028598469

На фоне войны против Украины Россия также ведет агрессивные действия в Черном и Азовском морях.

2 марта российские военные пытались захватить судно под флагом Панамы, угрожая оружием, а затем затопили его. Судно обстреляли в 20 милях от Одессы. От попадания снаряда образовалась пробоина ниже ватерлинии.

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26 февраля в Администрации морских портов Украины сообщили, что российские военные корабли захватили гражданское спасательное судно Сапфир, выполнявшее гуманитарную миссию в районе острова Змеиный.

9 марта оккупанты принудительно вели его в порт Севастополя.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Черное море Азовское море Война России против Украины

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