11 действующих и бывших членов ОПЗЖ находятся за пределами Украины — СМИ

15 марта, 22:25
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Вадим Рабинович (Фото:ОПЗЖ)

Вадим Рабинович (Фото:ОПЗЖ)

По состоянию на 15 марта 11 действующих и бывших членов ОПЗЖ находятся за пределами Украины, сообщает Радио Свобода со ссылкой на влиятельного собеседника внутри фракции.

Среди отсутствующих в стране членов ОПЗЖ, по словам собеседника издания, есть, в частности, Вадим Рабинович, который якобы выехал из Украины в Израиль еще до начала боевых действий, заболел там Covid-19 и из-за этого не смог вернуться.

Такую информацию Радио Свобода подтвердил и один из знакомых с ситуацией знакомых Рабиновича.

Во фракции пока не комментировали это.

Об актуальном месте пребывания другого влиятельного члена ОПЗЖ — Виктора Медведчука, сбежавшего из-под домашнего ареста, неизвестно даже его однопартийцам.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Вадим Рабинович Оппозиционная платформа - За жизнь Война России против Украины

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