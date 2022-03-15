11 действующих и бывших членов ОПЗЖ находятся за пределами Украины — СМИ
Вадим Рабинович (Фото:ОПЗЖ)
По состоянию на 15 марта 11 действующих и бывших членов ОПЗЖ находятся за пределами Украины, сообщает Радио Свобода со ссылкой на влиятельного собеседника внутри фракции.
Среди отсутствующих в стране членов ОПЗЖ, по словам собеседника издания, есть, в частности, Вадим Рабинович, который якобы выехал из Украины в Израиль еще до начала боевых действий, заболел там Covid-19 и из-за этого не смог вернуться.
Такую информацию Радио Свобода подтвердил и один из знакомых с ситуацией знакомых Рабиновича.
Во фракции пока не комментировали это.
Об актуальном месте пребывания другого влиятельного члена ОПЗЖ — Виктора Медведчука, сбежавшего из-под домашнего ареста, неизвестно даже его однопартийцам.
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