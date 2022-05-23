Шуфрич заявил, что вернулся в Украину 23 мая, 16:32 Цей матеріал також доступний українською Нестор Шуфрич на одном из пограничных пунктов Украины (Фото:Радио Свобода)

Народный депутат от бывшей ОПЗЖ Нестор Шуфрич заявил, что вернулся в Украину.

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В комментарии Радио Свобода он подтвердил, что находится в Украине, а также передал редакции фото, где он стоит на одном из пограничных пунктов на фоне флага Украины.

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16 мая начальник Черновицкой областной военной администрации Сергей Осачук сообщил, что Шуфрич покинул территорию Украины.

В комментарии изданию Бабель Шуфрич сказал, что выехал за границу на законных основаниях, потому что у него трое несовершеннолетних детей — три, пять и девять лет, и оформил выезд «согласно всем нормативам, установленным для военного времени». Тогда он также пообещал, что вернется в Украину до 23 мая.

4 марта Нестора Шуфрича задержали бойцы Сил территориальной обороны, потому что он фотографировал блокпост. Сам нардеп утверждал, что делал фото, чтобы «показать, что он в Киеве», а вокруг него не было блокпостов. Вскоре его отпустили.

В конце апреля глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сказал, что среди депутатов, которые уехали за границу до начала полномасштабного вторжения в Украину, в основном представители ОПЗЖ. По словам Стефанчука, таких человек около десяти. Председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель в эфире Радио НВ говорил, что за время полномасштабной войны представители партии ОПЗЖ не менее 50 раз сотрудничали с оккупантами.

12 мая в парламенте официально ликвидировали фракцию ОПЗЖ. 14 мая президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете пророссийских политических партий.

14 апреля деятельность ОПЗЖ в парламенте была приостановлена.



20 марта Зеленский заявил, что из-за полномасштабной войны России против Украины решением СНБО приостанавливается деятельность политических партий, имеющих связи с РФ. Среди них ОПЗЖ, Партия Шария, Оппозиционный блок, Наши, Социалистическая партия, Союз левых сил, Прогрессивная социалистическая партия, Левая оппозиция, Государство, Партия социалистов, Блок Владимира Сальдо.

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