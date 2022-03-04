Шольц ведет переговоры с Путиным о создании гуманитарных коридоров — Подоляк 4 марта, 14:58 Цей матеріал також доступний українською Россия продолжает атаковать украинские города (Фото:@AyBurlachenko/Reuters)

Канцлер Германии Олаф Шольц ведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным о создании гуманитарных коридоров для мирных жителей из городов, уничтоженных российскими оккупантами.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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«Мир наконец-то осознал всю ту катастрофу, которую организовали россияне. С нашей стороны ответственны по гуманитарным коридорам Ирина Верещук и Сергей Трусов», — отметил он.

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

Противостояние продолжается девятый день. Россия наступает с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

Украина просит Международный комитет Красного Креста срочно организовать гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения в городах, страдающих от обстрелов российских оккупантов, а также для доставки гуманитарных грузов. Речь идет о жителям населенных пунктов в семи областях Украины.



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