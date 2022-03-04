Шольц ведет переговоры с Путиным о создании гуманитарных коридоров — Подоляк

4 марта, 14:58
Цей матеріал також доступний українською
Россия продолжает атаковать украинские города (Фото:@AyBurlachenko/Reuters)

Россия продолжает атаковать украинские города (Фото:@AyBurlachenko/Reuters)

Канцлер Германии Олаф Шольц ведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным о создании гуманитарных коридоров для мирных жителей из городов, уничтоженных российскими оккупантами.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Девятый день войны — онлайн. Войска РФ захватили обстрелянную ЗАЭС, в Харькове погибли 100 жителей, Украина требует гуманитарных коридоров

«Мир наконец-то осознал всю ту катастрофу, которую организовали россияне. С нашей стороны ответственны по гуманитарным коридорам Ирина Верещук и Сергей Трусов», — отметил он.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1499715915046338567

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

Читайте также:
Глобальный просчет Путина. Военный эксперт в интервью НВ рассказал, как развеялся миф о могуществе армии РФ

Противостояние продолжается девятый день. Россия наступает с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

Читайте также:
Зеленский — Путину: Сядь со мной, поговори, чего ты боишься?

Украина просит Международный комитет Красного Креста срочно организовать гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения в городах, страдающих от обстрелов российских оккупантов, а также для доставки гуманитарных грузов. Речь идет о жителям населенных пунктов в семи областях Украины.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Владимир Путин Гуманитарный коридор Михаил Подоляк Олаф Шольц Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ