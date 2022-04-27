«Поддержка врага — это преступление». Раде предлагают лишить мандатов Медведчука и Рабиновича 27 апреля, 18:38 Цей матеріал також доступний українською Представители ОПЗЖ в Верховной Раде (Фото:Олег Федонюк/Рух ЧЕСНО)

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о лишении депутатских мандатов членов бывшей фракции Оппозиционная платформа — За жизнь Виктора Медведчука, Тараса Козака, Вадима Рабиновича и Александра Качного.

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На сайте Рады пока нет текста проекта.

Пресс-служба инициатора документа Олега Дунды в комментарии Интерфакс-Украина заявила, что речь идет о членах бывшей фракции ОПЗЖ: Викторе Медведчуке, Тарасе Козаке, Вадиме Рабиновиче и Александре Качном, которые длительное время поддерживали идеологию «русского мира» и работали в пользу России.

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«Основная и самая главная цель постановления — прекратить действие депутатского мандата народным депутатам, длительно поддерживавшим идеологию „русского мира“ и работавших в интересах страны-агрессора. Довольно странно, когда народные депутаты, звавшие на нашу землю врага, до сих пор находятся в сессионном зале», — приводит слова Дунды его пресс-служба.

Авторы проекта постановления обращают внимание на то, что статьей 79 Конституции Украины установлено, что перед вступлением в должность народные депутаты приносят в ВР такую ​​присягу: «Присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отечества и благосостоянии Украинского народа. Присягаю соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников».

Однако народные депутаты Медведчук, Козак, Рабинович и Качный на протяжении всей политической карьеры не скрывали своих пророссийских взглядов, а все их действия были направлены против суверенитета и независимости Украины, что является грубым нарушением присяги народного депутата Украины, заявили в пресс-службе.

«Принятие соответствующего постановления приостановит деятельность пророссийских депутатов в украинском законодательном органе. Поддержка врага и продвижение интересов Москвы, совершающей геноцид украинцев, уничтожает нас как нацию — это преступление. А преступникам не место в сессионном зале», — заявил Дунда.

12 апреля бежавшего из-под домашнего ареста Медведчука задержали сотрудники СБУ. По данным правоохранителей, он пытался покинуть страну, переодевшись в военную форму.

Зеленский предложил, чтобы по законам военного времени Медведчука обменяли на украинцев, которые находятся в плену российских оккупантов. В Кремле в ответ заявили, что Медведчук «не является гражданином РФ» и неизвестно, хочет ли он, чтобы его обменяли.

16 апреля Лычаковский районный суд Львова отправил Медведчука под арест без возможности внесения залога.

18 апреля в СБУ обнародовали видео, на котором Медведчук просит обменять его на украинских защитников и жителей Мариуполя.

По информации источников Радио Свобода, Вадим Рабинович, который якобы выехал из Украины в Израиль еще до начала боевых действий, заболел там Covid-19 и из-за этого не смог вернуться.

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