Никаких территориальных уступок. Рада приняла постановление о возможных условиях прекращения войны РФ против Украины 23 августа, 19:40 Верховная Рада Украины (Фото:NV)

В среду, 23 августа, Верховная Рада Украины приняла постановление № 9626, согласно которому исключила любые территориальные уступки для прекращения войны.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВР.

В документе указано, что любые территориальные уступки ради прекращения войны являются «недопустимыми».

Также в тексте постановления говорится, что все вооруженные формирования государства-агрессора должны освободить всю территорию Украины, а государство будет продолжать «прилагать максимальные усилия на всех уровнях и в любых форматах» для освобождения оккупированного Крыма.

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В постановлении указано, что Украина принимает и будет принимать все возможные меры «для восстановления и обеспечения соблюдения прав и свобод человека и гражданина», нарушенных в результате вооруженной агрессии Российской Федерации и временной оккупации Крыма.

В тексте документа указано, что Украина законодательно закрепляет приоритетные направления государственной политики в области «деоккупации, реинтеграции и восстановления Автономной Республики Крым и города Севастополя».

15 августа глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен допустил возможность вступления Украины в Альянс при условии, что она уступит часть своих территорий стране-агрессору России. Позже он назвал свои заявления ошибкой.

В МИД Украины назвали его высказывания неприемлемыми и отметили, что они только играют на руку агрессору.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что отказ от территорий «в обмен» на зонтик НАТО будет означать перенос войны на другие поколения и уничтожение международного права.

Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что Украина не согласится на замороженный конфликт, никогда не пойдет на территориальные уступки и освободит все свои территории, временно захваченные российскими оккупантами. Он также говорил, что Украина получит приглашение в НАТО после окончания войны.

20 августа The Wall Street Journal сообщило, что некоторые западные чиновники предлагают Украине соглашение о территориальных уступках для прекращения войны в обмен на вступление в НАТО.

В тот же день Зеленский во время своего визита в Данию отреагировал на вопрос журналистов об обмене украинских территорий на членство в НАТО. Он ответил: «Обмен территориями? Готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО».