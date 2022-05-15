Полная интеграция в состав РФ. Кремль сменил планы оккупации украинских областей — Портников

15 мая, 07:50
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Портников: Поскольку сопротивление Украины повсюду, планы РФ изменились (Фото:Виталий Портников / Facebook)

Портников: Поскольку сопротивление Украины повсюду, планы РФ изменились (Фото:Виталий Портников / Facebook)

Если перед вторжением Москва не видела целесообразности включения в состав России западных областей Украины, опасаясь партизанского сопротивления, то сейчас там считают, что РФ должна граничить с Польшей и Венгрией. Об этом в эфире Радио НВ заявил журналист Виталий Портников.

По его мнению, в Кремле уже принято решение о присоединении Донецкой и Луганской областей к РФ — в качестве обычных субъектов федерации, по образцу Крыма.

«В этой ситуации куратором региона становится не человек, отвечающий за отношения с Украиной и Молдовой — заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, а первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, отвечающий исключительно за внутреннюю политику. Он больше ничем не занимается, только внутренней политикой, и если он приехал в Мариуполь, значит, он приехал в Россию — с точки зрения Кремля, чтобы готовить присоединение к России. Если Кириенко появится в Херсонской области, это будет означать, что принято решение о том, что Херсонская область станет частью РФ», — пояснил Портников.

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Происходящее свидетельствует о том, что планы диктатора Владимира Путина изменились по сравнению с теми, которые озвучивались в преддверии вторжения в Украину, отметил журналист.

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«Ранее считалось, что могут быть не присоединены западные области, потому что россияне ожидали, что на Востоке не будет сопротивления, будет парад — а на Западе будет сопротивление, то зачем сюда лезть. Но поскольку сопротивление есть повсюду, планы изменились, и теперь считается, что граница РФ должна быть на границе с Польшей и Венгрией, и эти планы должны осуществляться, чтобы перейти к следующим действиям по присоединению белорусских земель и по завоеванию Казахстана — это то, что сегодня на столе у Путина», — сказал он.

Перспектива отвечать за военные преступления Кириенко не пугает, убежден Портников. Кремлевская администрация живет в своем мире — там до сих пор уверены, что судить будут президента Украины Владимира Зеленского или других украинских руководителей, если они будут захвачены российскими спецназовцами, резюмировал журналист.

Редактор: Николай Поддубный

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Теги:   Владимир Путин Аннексия Крыма Виталий Портников Сергей Кириенко Мнение колумниста НВ Оккупация Война России против Украины

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