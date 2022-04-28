«Вместе с Украиной весь мир». Псевдореферендумы ничего не дадут, кроме осложнений на переговорах — Зеленский 28 апреля, 22:09 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Возможное проведение референдума о присоединении так называемых «ДНР» и «ЛНР» к России ничего не даст, кроме дополнительных осложнений на переговорах.

Война России против Украины — главные события 28 апреля

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга 28 апреля.

Он подчеркнул, что эти псевдореспублики не признает не только Украина, но и весь мир.

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«Таких псевдоферендумов может быть много. Украина все равно не будет признавать их. Главное, что вместе с Украиной и весь цивилизованный мир их не будет признавать. Это ничего не даст, кроме еще одной усложненности любых переговоров», — сказал он.

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