«Вместе с Украиной весь мир». Псевдореферендумы ничего не дадут, кроме осложнений на переговорах — Зеленский

28 апреля, 22:09
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Возможное проведение референдума о присоединении так называемых «ДНР» и «ЛНР» к России ничего не даст, кроме дополнительных осложнений на переговорах.

Война России против Украины — главные события 28 апреля

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга 28 апреля.

Он подчеркнул, что эти псевдореспублики не признает не только Украина, но и весь мир.

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«Таких псевдоферендумов может быть много. Украина все равно не будет признавать их. Главное, что вместе с Украиной и весь цивилизованный мир их не будет признавать. Это ничего не даст, кроме еще одной усложненности любых переговоров», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=veOk3hKIi98
Редактор: Евгений Василенко

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