Украина ведет переговоры о полном закрытии границы Беларуси и Польши 31 марта, 04:22 Цей матеріал також доступний українською Украина предлагает полностью закрыть границу (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил, что ведутся переговоры о полном закрытии польско-белорусской границы.

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В эфире украинского телевидения Дещица сообщил, что решение может быть принято вне зависимости от взгляда Евросоюза.

«Мы проводим переговоры с Министерством инфраструктуры Польши, с правительством Польши с целью, чтобы все же были полностью закрыты границы. Даже если решение не будет принято на уровне ЕС. Границы между Польшей и Беларусью можно закрыть», — заявил посол.

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Дещица отметил, что также есть обращение к властям Литвы, Латвии и Эстонии закрыть границу с РФ и Беларусью.

«Мы также обратились в эти страны, чтобы одновременно они закрыли свои границы с РФ и Беларусью. Я думаю, что это решение будет принято. Тогда не нужно будет ждать ЕС, и заблокируем полностью любые доставки в РФ», — заявил посол.

В середине марта активисты на польско-белорусской границе заблокировали фуры с европейскими товарами, которые пытаются въехать на территорию Беларуси, а потом России.

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