Бельгия возвращает свое посольство в Киев 12 апреля, 04:47 Цей матеріал також доступний українською Флаг Бельгии (Фото:Fanly Mustafa/Facebook)

Министр иностранных дел Софи Вильмес сообщила, что Бельгия собирается вернуть работу своего посольства в Киев, которое закрылось после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.



Война России против Украины — главные события 12 апреля

Об этом сообщает The Brussels Times.



Министр также отметила, что Бельгия продолжит поддерживать Украину и ускорит поставки военного оборудования в рамках третьего транша в 500 миллионов евро от ЕС.



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Вильмес также призвала усилить давление на РФ и предостерегла от восприятия российской пропаганды, которая встречается в социальных сетях.

«Россия не колеблется в использовании лжи для оправдания вторжения. Она пытается влиять на наших партнеров, говоря, что риски глобальной продовольственной безопасности связаны с европейскими санкциями, а не с войной против Украины. Вместе с этим именно Россия закрыла порты в Азовском море, блокируя экспорт зерна», — заявила министр.

5 апреля министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что принято решение о возвращении в Киев посла в Украине.

8 апреля министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил, что в Киев вернулись латвийские дипломаты.

6 апреля в Киев вернулось посольство Турции.



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