Бельгия возвращает свое посольство в Киев
Флаг Бельгии (Фото:Fanly Mustafa/Facebook)
Министр иностранных дел Софи Вильмес сообщила, что Бельгия собирается вернуть работу своего посольства в Киев, которое закрылось после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.
Война России против Украины — главные события 12 апреля
Об этом сообщает The Brussels Times.
Министр также отметила, что Бельгия продолжит поддерживать Украину и ускорит поставки военного оборудования в рамках третьего транша в 500 миллионов евро от ЕС.
Вильмес также призвала усилить давление на РФ и предостерегла от восприятия российской пропаганды, которая встречается в социальных сетях.
«Россия не колеблется в использовании лжи для оправдания вторжения. Она пытается влиять на наших партнеров, говоря, что риски глобальной продовольственной безопасности связаны с европейскими санкциями, а не с войной против Украины. Вместе с этим именно Россия закрыла порты в Азовском море, блокируя экспорт зерна», — заявила министр.
5 апреля министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что принято решение о возвращении в Киев посла в Украине.
8 апреля министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил, что в Киев вернулись латвийские дипломаты.
6 апреля в Киев вернулось посольство Турции.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.