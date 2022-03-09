Посол Польши в Украине остается в Киеве

9 марта, 00:26
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Бартош Цихоцки (Фото:Bartosz Cichocki/Twitter)

Бартош Цихоцки (Фото:Bartosz Cichocki/Twitter)

Посол Польши Бартош Цихоцки остается в Киеве после начала войны России против Украины, и поздравил украинских женщин с 8 марта.

«С праздником, женщины Киева», — сообщил посол и опубликовал короткое видео из столицы.

https://twitter.com/B_Cichocki/status/1501119343316414467

8 марта сообщалось, что Польша готова немедленно и бесплатно переместить все свои самолеты МиГ-29 на американскую авиабазу Рамштайн в Германии и передать их в распоряжение США. Однако просит Штаты предоставить ей самолеты на замену.

Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Польша Война России против Украины

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