Порошенко рассказал об отношениях с Зеленским после месяца войны России против Украины 26 марта, 13:58 Цей матеріал також доступний українською По словам Порошенко, его встреча с Зеленским состоялась в первый день войны (Фото:Петр Порошенко/Facebook)

Лидер Европейской солидарности Петр Порошенко заявил, что встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в первый день полномасштабного вторжения России — 24 февраля.

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«Сразу же 24 февраля произошла моя встреча с господином Зеленским, мы пожали руки, мы сказали, что мы начинаем с чистого листа, он может твердо рассчитывать на мою поддержку, потому что сейчас у нас есть один враг. И имя этого врага — Путин», — рассказал он в интервью каналу Настоящее время.

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Порошенко отметил, что через месяц после встречи они с Зеленским придерживаются своих договоренностей.

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«Мы объединены вокруг Украины. Сейчас каждый — солдат, и нас на сегодняшний день война всех уравняла», — добавил он.

Нардеп также подчеркнул, что Путин рассчитывал на подрыв украинской стабильности изнутри.

«Мы ему точно не дадим ни единого шанса. Украинцы сейчас объединены и демонстрируют, как нужно давать отпор агрессору, удивляя мир. И Путин, который собирался через 36 часов поднять флаг Российской Федерации в Киеве, уже заплатил очень большую цену. Было принято решение, это мы тоже обсуждали с президентом Зеленским, о том, что мы немедленно раздаем оружие», — резюмировал Порошенко.

В первую неделю войны России против Украины Порошенко заявил, что они с Зеленским договорились начать все с чистого листа. Он также выразил полную поддержку главе государства.