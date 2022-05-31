Подоляк назвал «галлюцинациями» слова Патрушева о том, что Польша «переходит к захвату» Украины

31 мая, 22:15
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Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на слова секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева о том, что Польша якобы хочет захватить Украину.

Война России против Украины — главные события 31 мая

Подоляк назвал такие заявления «галлюцинацией».

«Когда пропаганда становится любовницей политической элиты, трудно объективно оценивать мир. Патрушев говорит, что Польша готовится „захватить запад Украины“. Классические галлюцинации росСМИ. Правда безусловна: это Россия захватывает территорию Украины, массово убивает людей и разрушает инфраструктуру», — отметил Подоляк.

Видео дня
https://twitter.com/Podolyak_M/status/1531697112504745985

31 мая Патрушев сделал очередное лживое заявление и сказал, что Польша якобы «переходит к захвату территорий на западе Украины».

https://www.youtube.com/watch?v=pSkgmStxjd4

Он считает, якобы «целый ряд государств ведет активную работу» по «расчленению» Украины.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Польша Российская агрессия Российская пропаганда Николай Патрушев Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

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