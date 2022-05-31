Подоляк назвал «галлюцинациями» слова Патрушева о том, что Польша «переходит к захвату» Украины 31 мая, 22:15 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на слова секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева о том, что Польша якобы хочет захватить Украину.

Война России против Украины — главные события 31 мая

Подоляк назвал такие заявления «галлюцинацией».

«Когда пропаганда становится любовницей политической элиты, трудно объективно оценивать мир. Патрушев говорит, что Польша готовится „захватить запад Украины“. Классические галлюцинации росСМИ. Правда безусловна: это Россия захватывает территорию Украины, массово убивает людей и разрушает инфраструктуру», — отметил Подоляк.

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31 мая Патрушев сделал очередное лживое заявление и сказал, что Польша якобы «переходит к захвату территорий на западе Украины».

Он считает, якобы «целый ряд государств ведет активную работу» по «расчленению» Украины.



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