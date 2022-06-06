«Ситуация очень простая». Из страны может выехать кто угодно, но нужно вернуться с результатом по трем вопросам — Зеленский 6 июня, 18:20 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Основная задача украинской власти — победить Россию, а не бороться с политическими конкурентами и возвращать политику в привычном ее виде.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 6 июня, отвечая на вопрос журналистки НВ Кристины Бердинских.

«В первые месяцы войны в Киеве было такое ощущение, что все объединены между собой, забыты старые обиды, пропала политическая конкуренция. Как только ушли российские войска от Киева, мне кажется, в Украину, и особенно в Киев, вернулась политика в обычном ее формате. Порошенко то не выпускают, то выпускают. Медведчук записывает обращения. Вот такое ощущение, что мы уже победили Россию и снова у нас такая политика, к которой мы привыкли. Складывается ощущение, что это как раз инициирует не оппозиция, а что это инициирует власть. Не кажется ли Вам, что не время возвращать украинскую политику в таком классическом виде, что это раскалывает, к сожалению, и только помогает врагу. Возможно, Вам снова нужно встретиться с оппозицией. Поговорить, сказать, что мы все еще объединены, мы все вместе боремся против россиян», — заявила Бердинских.

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Зеленский подчеркнул, что у него нет желания и сил бороться с оппозицией. Он также добавил, что любой человек может выехать из Украины, но вернуться обратно он должен с результатом по трем вопросам: санкции, финансы, оружие.

«Знаете, есть люди, которые глубоко в чем-то разбираются. А иногда у нас в жизни бывает так, что мы глубоко в чем-то ошибаемся. Я извиняюсь, что вам это скажу: вы глубоко ошибаетесь в том, что вы сказали. На 100%, не на 99%. Я вам объясню: у меня нет желания, у меня нет сил и энергии в принципе бороться политически с кем-то. Я не вижу даже в этом смысла и умного поведения человека. Для чего мне это? Есть конкретные шаги, про которые я могу открыто сказать: война началась, есть решение, что чиновники не выезжают из страны. Все. Я своим примером это делаю. Не потому что я самый лучший, нет. Потому что если я буду выезжать, то и они имеют право. Выезжают только в том случае, когда это встречи, которые касаются только Украины. Есть три причины: санкции, финансы, оружие», — добавил он.

Президент также считает, что некоторым политикам сейчас «скучно», поэтому они начинают якобы политические игры.

«Кто угодно может выезжать, а дальше ситуация очень простая: воевали те, кто воевал, вы правы. А потом вернулась политика, потому что грустно оно как-то, что кто-то воюет, а кто-то где-то там. Но у меня нет никаких претензий. Даже обращения политические ко мне меня не интересуют. Мы никому не запрещаем выезжать, но ты если выезжаешь, то должен приехать с результатом. А если результата нет, то ты гастролер. Вот я считаю их гастролерами», — подытожил Зеленский.

Поздно ночью 27 мая стало известно, что Порошенко не пропустили через государственную границу на Львовщине. В Евросолидарности сообщили, что он входит в парламентскую делегацию, которая должна посетить заседание ПА НАТО в Вильнюсе, и назвали непропуск своего лидера через границу «позорной историей по заказу действующей власти».

Основанием отказа в выезде Порошенко пограничники назвали проблему подтверждения действительности разрешительного документа. Во время прохождения паспортного контроля нардеп предоставил копию распоряжения председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука о командировке постоянной делегации ВРУ в Парламентскую ассамблею НАТО и работника аппарата ВРУ в Литовскую Республику для участия в весенней сессии ПА НАТО. В ходе проверки этого документа оказалось невозможно установить его действительность: не считывался QR-код.

Сопредседатель фракции Европейская солидарность в Верховной Раде Ирина Геращенко подтвердила, что документ, выданный главой ВР, не считывается. Она сообщила, что позвонила по этому поводу Стефанчуку, и тот заявил, что выданный документ до сих пор действует. Геращенко предположила, что документ может быть кем-то поврежден, и заявила, что «эта история очень плохо пахнет».

На следующий день Петру Порошенко во второй раз отказали в пересечении государственной границы Украины с Польшей — якобы из-за проблем с QR-кодом.

Уже в понедельник, 30 мая, экс-президент Петр Порошенко выехал из страны на саммит Европейской народной партии в Роттердам.

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