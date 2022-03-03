Петиция к НАТО закрыть небо над Украиной набрала миллион подписей
НАТО просят закрыть небо над Украиной (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)
После начала войны России против Украины была зарегистрирована петиция с призывом к странам НАТО полностью закрыть небо над Украиной чтобы остановить авиаудары российских оккупантов.
В данный момент петиция набрала миллион подписей и будет передана на рассмотрение в НАТО.
Украинские политики и граждане страны призывают США и НАТО поспособствовать закрытию неба над Украиной и защитить страну от авианалетов с первого дня войны 24 февраля.
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