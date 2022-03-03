Петиция к НАТО закрыть небо над Украиной набрала миллион подписей

3 марта, 02:49
Цей матеріал також доступний українською
НАТО просят закрыть небо над Украиной (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

НАТО просят закрыть небо над Украиной (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

После начала войны России против Украины была зарегистрирована петиция с призывом к странам НАТО полностью закрыть небо над Украиной чтобы остановить авиаудары российских оккупантов.

В данный момент петиция набрала миллион подписей и будет передана на рассмотрение в НАТО.

Украинские политики и граждане страны призывают США и НАТО поспособствовать закрытию неба над Украиной и защитить страну от авианалетов с первого дня войны 24 февраля.

Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   НАТО Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ