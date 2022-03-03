Петиция к НАТО закрыть небо над Украиной набрала миллион подписей 3 марта, 02:49 Цей матеріал також доступний українською НАТО просят закрыть небо над Украиной (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

После начала войны России против Украины была зарегистрирована петиция с призывом к странам НАТО полностью закрыть небо над Украиной чтобы остановить авиаудары российских оккупантов.

В данный момент петиция набрала миллион подписей и будет передана на рассмотрение в НАТО.

Украинские политики и граждане страны призывают США и НАТО поспособствовать закрытию неба над Украиной и защитить страну от авианалетов с первого дня войны 24 февраля.

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