«Очень тяжелая история». Зеленский заявил, что вопрос Крыма и Донбасса нельзя решить на данном этапе переговоров

21 марта, 23:49
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на первом этапе переговоров с кремлевским диктатором Владимиром Путиным нельзя будет решить вопрос оккупации Крыма и Донбасса.

Глава государства отметил, что более важными являются гарантии безопасности Украины и прекращение огня.

«Я готов на встрече с президентом России поднимать вопросы об оккупированных территориях, но я уверен, что это решение будет не в эту встречу. Вопрос Крыма и Донбасса — очень тяжелая история. Сначала надо сделать первый шаг к гарантиям безопасности и прекращение огня. Закончится этот блок и после этого — давайте говорить», — заявил Зеленский.

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Прямые переговоры президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным по прекращению войны поддерживают 74% опрошенных украинцев, четверть — не поддерживают.

Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Донбасс Владимир Путин Крым Переговоры Владимир Зеленский Война России против Украины

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