«Абсолютно реальная картина». Есть высокая вероятность того, что переговоры с Россией прекратятся — Зеленский 29 апреля, 20:40 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что есть высокая вероятность того, что любые переговоры с Россией будут прекращены.

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На пресс-конференции с польскими журналистами в пятницу, 29 апреля, украинский президент подчеркнул, что на сегодняшний день украинский народ не желает вести переговоры с оккупантами.

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«Я сказал абсолютно реальную картину. Желания нет у людей. Это факт. Если сегодня вы выйдете на улицу и спросите у любого человека, то большинство ответит: „про что говорить“, „мы не верим“ и „мы не хотим“. Они забрали у них жизни. Людям просто хочется их убить. Это правда. И когда тебе хочется кого-то убить, ты точно не думаешь о том, как с ним говорить. И у людей именно такое отношение», — заявил Зеленский.

Он также добавил, что с Россией нужно говорить, если есть шанс того, что это что-то изменит.

«Не факт, что что-то выйдет, но попробовать стоит. Только прямые переговоры могут что-то дать. Это мое понимание процесса, но риски того, что они полностью закроются, любые разговоры, они очень высоки. Именно из-за тех последствий, которая Россия оставляет после себя. Такое ощущение, что они убивают по методичке — везде одинаковая картина», — подытожил он.

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