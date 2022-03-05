«Груз 200 ухудшает ситуацию в РФ». Оккупанты перешли к открытой тактике террора, но их потери вызывают шок — Данилов 5 марта, 16:24 Цей матеріал також доступний українською Алексей Данилов (Фото:СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что российские оккупационные войска перешли к открытой тактике террора, нанося «точечные удары» по гражданскому населению и критической инфраструктуре. Цель таких действий — запугать и посеять панику.

Об этом он написал в Facebook в субботу, 5 марта.

Данилов рассказал, что оккупанты РФ нарушают договоренности об открытии «зеленых коридоров», не пропускает гуманитарные грузы, «но при этом пытается создать фальшивую картинку „радостной встречи“ оккупантов местными жителями».

«Усугубляет ситуацию на россии прибытие в регионы „груза 200“ — масштабы жертв среди российских военнослужащих вызывают шок и панику. Ужесточаются тенденции отказа и уклонения от участия в боевых действиях в Украине среди военных страны-террориста. Поэтому наш курс неизменен: „русский корабель идёт… на@уй“ И его скорость будет стремительно расти», — написал секретарь СНБО.

По словам Данилова, не исключено, что в России могут объявить дополнительную мобилизацию — это усложнит ситуацию внутри страны-агрессора. В то же время в Украине укрепляются Силы территориальной обороны, союзники оказывают помощь, а армия «пополняется свежими резервами из состава высокомотивированных и очень разъяренных украинцев», добавил он.

5 марта — десятый день от начала вторжения РФ в Украину. Обычные украинцы и ВСУ продолжают обороняться, обстрелы украинских городов не прекращаются. В то же время растет международная поддержка — страны Запада все больше усиливают санкции против России.

Российские военные терпят значительные потери во время агрессии против Украины. С начала вторжения оккупанты потеряли более 10000 человек личного состава.



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