«Груз 200 ухудшает ситуацию в РФ». Оккупанты перешли к открытой тактике террора, но их потери вызывают шок — Данилов

5 марта, 16:24
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Алексей Данилов (Фото:СНБО)

Алексей Данилов (Фото:СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что российские оккупационные войска перешли к открытой тактике террора, нанося «точечные удары» по гражданскому населению и критической инфраструктуре. Цель таких действий — запугать и посеять панику.

Об этом он написал в Facebook в субботу, 5 марта.

Данилов рассказал, что оккупанты РФ нарушают договоренности об открытии «зеленых коридоров», не пропускает гуманитарные грузы, «но при этом пытается создать фальшивую картинку „радостной встречи“ оккупантов местными жителями».

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«Усугубляет ситуацию на россии прибытие в регионы „груза 200“ — масштабы жертв среди российских военнослужащих вызывают шок и панику. Ужесточаются тенденции отказа и уклонения от участия в боевых действиях в Украине среди военных страны-террориста. Поэтому наш курс неизменен: „русский корабель идёт… на@уй“ И его скорость будет стремительно расти», — написал секретарь СНБО.

По словам Данилова, не исключено, что в России могут объявить дополнительную мобилизацию — это усложнит ситуацию внутри страны-агрессора. В то же время в Украине укрепляются Силы территориальной обороны, союзники оказывают помощь, а армия «пополняется свежими резервами из состава высокомотивированных и очень разъяренных украинцев», добавил он.

https://www.facebook.com/danilov.oleksiy/posts/1385158948565018

5 марта — десятый день от начала вторжения РФ в Украину. Обычные украинцы и ВСУ продолжают обороняться, обстрелы украинских городов не прекращаются. В то же время растет международная поддержка — страны Запада все больше усиливают санкции против России.

Российские военные терпят значительные потери во время агрессии против Украины. С начала вторжения оккупанты потеряли более 10000 человек личного состава.

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Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Украина-Россия Российская агрессия Российские военные Алексей Данилов Война России против Украины

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