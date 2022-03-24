Зеленский — украинцам: Мы выдержали в шесть раз дольше, чем планировала Россия 24 марта, 00:56 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в новом обращении подчеркнул, что Украина противостоит полномасштабному вторжению России уже в шесть раз дольше, чем планировали оккупанты.

«Они были уверены, что Украина — это не государство, что мы не народ. Они обманули сами себя. Но нам нет до них дела. Это их государственное самоубийство. А мы только защищаем свою жизнь, свою свободу, наше собственное государство. Наших детей, а значит — наше будущее. Это война за независимость. И мы обязаны победить.



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Каждый город, который героически оказывает сопротивление, мы отстроим. За каждое преступление привлечем оккупантов к ответственности. Житомир и Сумы, Киев и Чернигов, Харьков и Мариуполь, Волноваха и Николаев, Ахтырка и Гостомель, Херсон и Одесса, Изюм и Донецк, и Луганск, и Чернобаевка… Все наши люди будут жить в свободной Украине. После нашей победы. Которая наступит тем быстрее, чем больше мы будем все в единстве", — заявил глава государства.

Зеленский сказал, что изначальный замысел российских войск развалился еще в первые дни вторжения, но оккупантов по-прежнему очень много, а Россия «отовсюду достает живую силу и по всему миру ищет любых подонков, способных стрелять в мирных людей».

По данным Генштаба ВСУ, за 27 дней полномасштабного вторжения потери России составили около 15 600 человек личного состава, 101 самолет, 517 танков и не только.

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