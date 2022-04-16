Подключится и Китай. НАТО сразу вмешается в войну, если Россия применит ядерное оружие — Арестович 16 апреля, 22:55 Цей матеріал також доступний українською Алексей Арестович (Фото:Офис президента)

Если Россия применит ядерное оружие, тогда НАТО сразу вмешается в войну и призовет Китай присоединиться, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Война России против Украины — главные события 16 апреля

В эфире 24 канала он сказал, что использование ядерного оружия предусматривает дальнейший проход подразделений оккупантов. Захватчики начнут погибать от лучевой болезни в зоне поражения.

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«Я представляю россиян, которых после Чернобыля загонят в зону радиоактивного поражения. Даже если они придут, то куда они продвинутся за двое суток? Они просто умрут, а остальные россияне — не уйдут», — заявил Арестович.

В то же время в войну сразу вмешается НАТО, считает он. Альянс со своей стороны обратится к Китаю с вопросом: «вы хотите, чтобы из-за этого маньяка прекратилась жизнь всей цивилизации?». Сегодня Китай оказывает значительное влияние на Россию, поскольку своей войной Кремль подорвал стратегию торговли Пекина.

По мнению Арестовича, Россия может разыграть сценарий с проигрышем НАТО, чтобы не проигрывать Украине.

«То есть заявления о том, что русские будут бить по грузам Альянса — это может быть стратегия поднятия до такого состояния, чтобы в организации сказать России, что те не хотят ядерной войны, поэтому должны подписать мирный договор о прекращении войны», — подчеркнул Арестович.

15 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир должен быть готов к тому, что Россия может использовать ядерное оружие.

Глава ЦРУ Уильям Бернс предупреждает, что угроза использования РФ ядерного оружия не должна восприниматься «легкомысленно», поскольку российский диктатор Владимир Путин сталкивается с неудачами в Украине. При этом он подчеркнул, что США пока не видят никаких признаков того, что Россия готовится пойти на такой шаг.

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Зеленский не считает, что страна-агрессор может решиться на применение ядерного оружия. Но президент отмечал — Россия сможет использовать ядерное оружие, когда будет чувствовать преимущество над оппонентом, а не когда РФ будут загнана в угол, как считают некоторые западные лидеры.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что на фоне полномасштабного вторжения в Украину РФ применит ядерное оружие только тогда, когда возникнет угроза существованию страны-агрессора.

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