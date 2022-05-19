«Вынуждены искать другие варианты». НАТО лишь поддерживает иллюзию открытых дверей — Ермак

19 мая, 22:17
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Андрей Ермак (Фото:Офис президента Украины)

Андрей Ермак (Фото:Офис президента Украины)

НАТО на сегодняшний день является единственным институтом, способным оказать надежную поддержку своим членам, но для Украины Альянс лишь «поддерживает иллюзию открытых дверей».

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Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он отметил, что из-за национального эгоизма ряда государств Альянс продолжает политику двойных стандартов, поддерживая «иллюзию открытых дверей для Украины, широко распахивая их другим странам».

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«В таких обстоятельствах мы вынуждены искать другие варианты. Искать их вместе с нашими партнерами», — отметил Ермак.

Также руководитель ОП объяснил, почему именно сейчас важно вступить в Евросоюз как можно быстрее.

https://www.youtube.com/watch?v=sJjGPSaKz-g

«Мы не видим альтернативы членству в ЕС. Любые предложения по его заменителям. Которые мы слышали в последнее время, считаем по определению неприемлемыми. Интеграция в ЕС для нас является не только способом модернизации и реформирования государства и увеличения ВВП, но и одним из факторов заверения нашей безопасности», — сказал он.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   НАТО Российская агрессия Офис президента Украины Андрей Ермак Война России против Украины

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