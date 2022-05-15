Мы не позволим, чтобы переговоры с Россией продлевали страдания украинцев — Кулеба 15 мая, 07:38 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не готова к дипломатии, но не позволит, чтобы переговоры «просто продлевали наши страдания и откладывали следующий этап войны».

Война России против Украины — главные события 15 мая

В интервью немецкому таблоиду Bild Кулеба прокомментировал возможность договоренности о режиме прекращения огня с Россией:



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«Нет ничего плохого в прекращении огня, если это первый шаг к решению, при котором украинская территория будет освобождена… Мы не согласимся на [территориальные уступки]. Мы готовы к дипломатии, но мы не позволим дипломатии просто продлевать наши страдания и отсрочить следующую фазу войны».

Кулеба подчеркнул, что Украина будет сражаться столько, сколько потребуется, чтобы защититься и установить устойчивый мир.



Глава МИД Украины также отметил, что российский диктатор Владимир Путин просчитался, недооценил народ Украины и ее союзников по всему миру. Он подчеркнул, что российские оккупанты «не могут вести честную войну и победить, поэтому убивают, насилуют и уничтожают».

Ранее Дмитрий Кулеба подчеркивал, что победой для Украины будет освобождение всех захваченных территорий.

Президент Владимир Зеленский во время выступления перед студентами французского Института политических исследований 10 мая сказал, что желание вести любые переговоры с Россией исчезает с каждым городом, где российские оккупанты совершают военные преступления:

«С каждой новой Бучей, с каждым новым Мариуполем, с каждым новым городом, где десятки убитых мирных людей, случаев изнасилования, с каждым новым преступлением России пропадает желание и возможность вести переговоры, а также возможность решения этого вопроса дипломатическим путем».

Ранее глава государства подчеркивал, что убийство защитников Мариуполя и проведение псевдореферендума на временно захваченных оккупантами территориях положит конец переговорам Украины с Россией.

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