«Ситуация только ухудшается». Макрон призвал Россию разрешить гражданским покинуть Мариуполь
Ситуация в Мариуполе, 18 апреля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к России с призывом уважать международное гуманитарное право и прекратить блокаду украинского Мариуполя.
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В своем Twitter он подчеркнул, что ситуация в Мариуполе постоянно ухудшается. Гражданские стали бесправными заложниками армии РФ.
«Ситуация в Мариуполе только ухудшается. Десятки тысяч мирных жителей оказались в ловушке. Я еще раз призываю Россию уважать международное гуманитарное право, позволить жителям покинуть город, пропустить гуманитарную помощь», — написал президент.
21 апреля министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что эвакуация мирных жителей из Мариуполя проходит «очень туго» из-за действий российских оккупантов, которые продолжают обстреливать город.
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