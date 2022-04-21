«Ситуация только ухудшается». Макрон призвал Россию разрешить гражданским покинуть Мариуполь

21 апреля, 23:55
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Ситуация в Мариуполе, 18 апреля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Ситуация в Мариуполе, 18 апреля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

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Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к России с призывом уважать международное гуманитарное право и прекратить блокаду украинского Мариуполя.

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В своем Twitter он подчеркнул, что ситуация в Мариуполе постоянно ухудшается. Гражданские стали бесправными заложниками армии РФ.

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«Ситуация в Мариуполе только ухудшается. Десятки тысяч мирных жителей оказались в ловушке. Я еще раз призываю Россию уважать международное гуманитарное право, позволить жителям покинуть город, пропустить гуманитарную помощь», — написал президент.

https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1517221729319403520

21 апреля министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что эвакуация мирных жителей из Мариуполя проходит «очень туго» из-за действий российских оккупантов, которые продолжают обстреливать город.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донецкая область Мариуполь Российская агрессия Эвакуация Эммануэль Макрон Война России против Украины

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