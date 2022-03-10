Кучма — россиянам: Будьте вы прокляты! 10 марта, 21:00 Цей матеріал також доступний українською Леонид Кучма убежден, что Украина никогда не станет Россией (Фото:Сайт Леонида Кучмы)

Никто и никогда не сдержит украинцев, поднявшихся на защиту родной земли, убежден президент Украины (1994—2005) Леонид Кучма.

Об этом говорится в обращении второго президента, которое в четверг, 10 марта, обнародовала в Facebook его пресс-секретарь Дарка Олифер.

"За всю свою долгую жизнь я никогда не испытывал столько гордости, боли и гнева, как за эти дни. Хотя иногда кажется, что и наша земля, и наши сердца пылают в огне уже не 15-й день, а целую вечность. Что целую вечность россияне бомбят Харьков и Чернигов, Сумы и Киев, Житомир и Николаев. Что целую вечность по приказу Путина убивают украинских детей и рожениц. Что целую вечность продолжается зверская осада Мариуполя. Что уже вечность жители Ирпеня, Бучи, Ворзеля прячутся в подвалах от обстрелов российских нацистов», — заявил 83-летний политик.

Весь мир наблюдает сверхчеловеческое мужество украинских военных, самоотверженность волонтеров, стойкость и сплоченность мирных граждан, отметил Кучма.



«Это как извержение вулкана: трудно разбудить, но сдержать уже невозможно. Никто и никогда не сдержит наших людей, когда они поднялись за родную страну», — говорится в обращении.

Второй президент подчеркнул, что остается в Украине, и призвал земляков защищать родину «без разделения на партийные колонны, без личных интересов и старых распрей, объединившись вокруг флага, армии, президента».

Леонид Кучма также обратился к стране-агрессору, упомянув название своей книги: «Украина — не Россия. И никогда не станет Россией. Не дождутся. Мы уже побеждаем. И это не остановить. А в адрес РФ скажу только, что присоединяюсь к словам моих соотечественников, которые в один голос говорят: будьте вы прокляты!»

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