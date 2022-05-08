«Противостоим России вместе». Кулеба поблагодарил главу МИД Норвегии за постоянную поддержку 8 мая, 21:05 Цей матеріал також доступний українською Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд (Фото:Dmytro Kuleba/Twitter)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил министра иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд за поддержку в борьбе против российской агрессии.

Война России против Украины — главные события 8 мая

«Приветствовал Хюитфельд в Киеве. Обсудили многое, что Украина и Норвегия могут сделать вместе. Благодарен Норвегии за постоянную поддержку», — написал украинский министр в Twitter.

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Он подчеркнул, что страны разделяют убеждение, что война России представляет угрозу не только для Украины, но и для Норвегии и других европейских государств.

«Мы противостоим этому вместе», — подытожил Кулеба.

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