«Противостоим России вместе». Кулеба поблагодарил главу МИД Норвегии за постоянную поддержку

8 мая, 21:05
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд (Фото:Dmytro Kuleba/Twitter)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд (Фото:Dmytro Kuleba/Twitter)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил министра иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд за поддержку в борьбе против российской агрессии.

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«Приветствовал Хюитфельд в Киеве. Обсудили многое, что Украина и Норвегия могут сделать вместе. Благодарен Норвегии за постоянную поддержку», — написал украинский министр в Twitter.

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Он подчеркнул, что страны разделяют убеждение, что война России представляет угрозу не только для Украины, но и для Норвегии и других европейских государств.

«Мы противостоим этому вместе», — подытожил Кулеба.

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1523350701715337216
https://www.youtube.com/embed/r9_EyrPeiPY
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Поддержка Норвегия Война в Украине Дмитрий Кулеба

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