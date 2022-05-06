«Каждый день что-то может измениться». Кулеба отреагировал на прогнозы относительно 9 мая

6 мая, 17:57
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Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Gleb Garanich/Pool)

Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Gleb Garanich/Pool)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на угрозы России относительно атак на 9 мая. Он сказал, что с 23 февраля Украина готова к различным сценариям.

Война России против Украины — главные события 6 мая

На совместном брифинге с коллегами из государств Балтии он заявил, что с точки зрения пропаганды, российский диктатор Владимир Путин в этот день объявит нечто грандиозное.

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Также он добавил, что не стоит преувеличивать значение 9 мая.

«Что хуже может случиться? Больше ракет полетит в Украину? Они это могут сделать и не на 9 мая. Больше русских войск бросят? Так это тоже может произойти каждый день. С 23 февраля мы готовы к различным сценариям, я бы не хотел преувеличивать значение 9 мая. Каждый день что-то может измениться», — сказал Кулеба.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что по данным партнерских спецслужб, 9 мая Россия намерена объявить Украине полноценную войну.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/7659769030730541

О том, что 9 мая российский диктатор Владимир Путин может объявить войну Украине вместо так называемой «специальной военной операции» ранее сообщал телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников США и Запада.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью НВ заявлял о планах РФ объявить мобилизацию 9 мая.

Кремль отрицает информацию как о готовящемся официальном объявлении войны Украине, так и о планах начать мобилизацию.

«Это чушь», — заявлял пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия 9 мая Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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