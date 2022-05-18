«Четыре элемента». Кулеба объяснил, что будет победой Украины в войне 18 мая, 22:36 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Stoyan Nenov)

По итогам войны Украина должна вернуть все оккупированные территории, включая Крым, и получить репарации от России, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Война России против Украины — главные события 18 мая

В интервью NRC он уточнил, что Украина также должна осудить военных российских преступников, а также закрепиться в европейской интеграции.

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«Победа — это освобождение оккупированных территорий, включая Крым и Донбасс. Выплата репараций. Осуждение военных преступников, совершивших преступления против человечности. Закрепление места Украины в европейской интеграции. Это четыре элемента, которые для меня являются неотъемлемыми составляющими победы», — подчеркнул Кулеба.

При этом глава украинского дипломатического ведомства добавил, что переговоры с Россией будут в любом случае, ведь каждая война заканчивается дипломатией.

«Нам придется преодолеть много эмоций после всех преступлений, совершенных Россией, но если есть шанс покончить с войной и освободить оккупированные территории, мы готовы садиться с россиянами за стол переговоров», — сказал министр.

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