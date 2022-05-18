«Четыре элемента». Кулеба объяснил, что будет победой Украины в войне
Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Stoyan Nenov)
По итогам войны Украина должна вернуть все оккупированные территории, включая Крым, и получить репарации от России, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Война России против Украины — главные события 18 мая
В интервью NRC он уточнил, что Украина также должна осудить военных российских преступников, а также закрепиться в европейской интеграции.
«Победа — это освобождение оккупированных территорий, включая Крым и Донбасс. Выплата репараций. Осуждение военных преступников, совершивших преступления против человечности. Закрепление места Украины в европейской интеграции. Это четыре элемента, которые для меня являются неотъемлемыми составляющими победы», — подчеркнул Кулеба.
При этом глава украинского дипломатического ведомства добавил, что переговоры с Россией будут в любом случае, ведь каждая война заканчивается дипломатией.
«Нам придется преодолеть много эмоций после всех преступлений, совершенных Россией, но если есть шанс покончить с войной и освободить оккупированные территории, мы готовы садиться с россиянами за стол переговоров», — сказал министр.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.