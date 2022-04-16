Окончательного ответа нет. Зеленский назвал страны, которые могут стать гарантами безопасности Украины

16 апреля, 17:52
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

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Президент Владимир Зеленский заявил, что готовность стать гарантами безопасности Украины демонстрируют Великобритания, США, Италия и Турция. Однако окончательного ответа еще ни от кого нет.

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В интервью украинским онлайн-медиа Зеленский заявил, что к этому списку может присоединиться и Евросоюз, сообщает Украинская правда.

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«На сегодняшний день тех, кто демонстрируют, что они готовы, — подписантов у нас пока нет, но есть демонстрация — от Джонсона, от Британии, от США, от Италии, от Турции. Я думаю, отдельно будет от Евросоюза», — сказал президент.

Он подчеркнул, что первыми гарантами безопасности могут стать Британия, США, Германия, Франция, Польша. Затем будут присоединены другие страны, добавил Зеленский.

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«Пока что от других я не получил подтверждения. Но там сложные вопросы, что мы хотим и что готовы нам предоставить», — объяснил глава государства.

Зеленский также считает, что у Украины не будет проблемы с оружием или санкциями против страны-агрессора, но возникнут вопросы с военной компонентой.

Ранее член украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия сообщал, что Украина хочет видеть гарантами страны Совета Безопасности ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны смогут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.

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Еще один член украинской делегации, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что этот договор должен быть одобрен на референдуме. После этого необходима ратификация парламентами стран-гарантов и парламентом Украины.

Постоянный представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд заявила, что ее страна готова стать одним из гарантов безопасности Украины, если Киев об этом попросит.

Кроме того, немецкий канцлер Олаф Шольц в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о готовности Германии стать гарантом безопасности.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   США Великобритания Евросоюз Турция Российская агрессия Италия Переговоры с Россией Владимир Зеленский Безопасность Война России против Украины

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