Окончательного ответа нет. Зеленский назвал страны, которые могут стать гарантами безопасности Украины 16 апреля, 17:52 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что готовность стать гарантами безопасности Украины демонстрируют Великобритания, США, Италия и Турция. Однако окончательного ответа еще ни от кого нет.

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В интервью украинским онлайн-медиа Зеленский заявил, что к этому списку может присоединиться и Евросоюз, сообщает Украинская правда.

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«На сегодняшний день тех, кто демонстрируют, что они готовы, — подписантов у нас пока нет, но есть демонстрация — от Джонсона, от Британии, от США, от Италии, от Турции. Я думаю, отдельно будет от Евросоюза», — сказал президент.

Он подчеркнул, что первыми гарантами безопасности могут стать Британия, США, Германия, Франция, Польша. Затем будут присоединены другие страны, добавил Зеленский.

«Пока что от других я не получил подтверждения. Но там сложные вопросы, что мы хотим и что готовы нам предоставить», — объяснил глава государства.

Зеленский также считает, что у Украины не будет проблемы с оружием или санкциями против страны-агрессора, но возникнут вопросы с военной компонентой.

Ранее член украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия сообщал, что Украина хочет видеть гарантами страны Совета Безопасности ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны смогут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.

Еще один член украинской делегации, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что этот договор должен быть одобрен на референдуме. После этого необходима ратификация парламентами стран-гарантов и парламентом Украины.

Постоянный представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд заявила, что ее страна готова стать одним из гарантов безопасности Украины, если Киев об этом попросит.

Кроме того, немецкий канцлер Олаф Шольц в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о готовности Германии стать гарантом безопасности.

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