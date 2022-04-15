Рада может запретить пророссийские партии уже на следующей неделе — Корниенко 15 апреля, 17:08 Цей матеріал також доступний українською Верховная Рада (Фото:НВ)

Законопроект о запрете пророссийских партий Верховная Рада может принять в целом уже на следующей неделе, заявил первый вице-спикер парламента Александр Корниенко.

Война России против Украины — главные события 15 апреля

В эфире телемарафона он сказал, что речь идет только о запрете пророссийских партий, чья деятельность ориентирована на поддержку государства-агрессора.

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«Никто не посягает на права и свободы 300 партий, не являющихся партиями, представляющими интересы страны-агрессора. А вот те 10−15 партий, которые ясно это проявили в своих действиях, своих словах или идейной форме — здесь баланс должен регулироваться обществом. Я уверен, что у нас общество не даст оскорбить того, кто патриот, кто работает на Украину, на законы Украины», — подчеркнул Корниенко.

Он также добавил, что Рада будет отдельно рассматривать вопросы урегулирования таких партий, как например ОПЗЖ, в местных советах разных уровней.

«Здесь нужно сохранить другой баланс: между полномочиями и устойчивостью работы местных советов и защитой страны. У нас есть около 40 советов разного уровня (от областных — до поселковых), где изъятие этих депутатов заберет кворум, заберет возможность принимать решения важные, которые принимаются двумя третями. То есть над этим нужно хорошо поработать. У нас есть несколько концепций. Сейчас они между депутатами обсуждаются», — объяснил первый вице-спикер.

15 апреля спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что в Верховной Раде больше нет фракции ОПЗЖ, парламент ожидает решения суда о запрете политической силы.

20 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что из-за войны России против Украины решением СНБО приостанавливается деятельность политических партий, у которых есть связи с РФ. В их числе была и ОПЗЖ. В партии отрицали, что приостановили деятельность.

12 апреля сотрудники СБУ задержали нардепа от ОПЗЖ и кума российского диктатора Виктора Медведчука, когда он, по данным правоохранителей, пытался покинуть страну, переодевшись в военную форму. Вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину стало известно, что политик сбежал из-под домашнего ареста.

По словам главы СБУ Ивана Баканова, Медведчука пыталась вывезти из Украины ФСБ России, но украинские правоохранители сорвали ее операцию.

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