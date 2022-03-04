Украина просит Красный Крест организовать гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей и доставки помощи
Гуманитарной помощи требуют люди в населенных пунктах семи областей (Фото:Serhii Nuzhnenko/Reuters)
Украина просит Международный комитет Красного Креста срочно организовать гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения в городах, страдающих от обстрелов российских оккупантов.
Как сообщили в Офисе президента, украинская сторона готова обеспечить вывоз и доставку гуманитарных грузов.
«ВСУ гарантируют безопасное прохождение коридоров. Этого Украина ожидает от российской стороны», — отметили там.
В ОПУ подчеркнули, что из-за постоянных обстрелов оккупантов ряд украинских городов и сел оказался на грани гуманитарной катастрофы.
«Тысячи людей нуждаются в срочной эвакуации. В этих населенных пунктах не хватает продуктов питания, воды, лекарств, нет света и централизованного водоснабжения», — добавили там.
Населенные пункты в районах боевых действий, требующих создания гуманитарных коридоров:
- Сумская область — направления Сумы, Шостка, Ромны, Конотоп, Ахтырка,
- Черниговская область — восточная и северная части региона,
- Харьковская область — вся область, кроме юго-восточной части,
- Киевская область — Буча, Ирпень, Вышгород, Иванков, Васильков, Бородянка,
- Николаевская область — Баштанское, Снигиревское, Березнеговатское направления,
- Запорожская область — Токмакское, Бердянский, Великобелозерское направления,
- Херсонская область — Чаплинка, Каланчак, Генический и Новокаховский направления,
- Донбасс — Волновахский, Мариупольский районы.
«Украина направила все необходимые запросы в международные организации по созданию специальных коридоров для доставки самого необходимого и эвакуации гражданского населения. К сожалению, до этого не было согласия российской стороны. Договоренности по результатам второго раунда переговоров Украины и России дают нам осторожную надежду на то, что мы, наконец, сможем помочь нашим гражданам», — заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, член Координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам Ольга Стефанишина.
Координатор действий по гуманитарным коридорам от Офиса главы государства Татьяна Ломакина добавила, что пожилые люди, женщины и дети не получают медицинскую помощь. У мирных жителей нет пищи и питьевой воды, многие из них — люди с инвалидностью и хроническими заболеваниями.
В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.
Противостояние продолжается девятый день. Россия наступает с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.
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