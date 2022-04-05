Канцлер Австрии посетит Украину
Карл Нехаммер приедет в Украину во время войны (Фото:Steffi Loos/Pool via REUTERS)
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время канцлер Австрии Карл Нехаммер посетит Украину.
Война России против Украины — главные события 4 апреля
Зеленский отметил, что обсудил с канцлером работу по установлению всех российских военных, которые причастны к военным преступлениям на территории Украины.
«Договорились о его визите в Украину в ближайшее время», — заявил президент.
4 апреля глава МИД Австрии Александр Шалленберг заявил о непродуктивности введения эмбарго на российский газ. По его мнению, у европейских стран есть другие возможности для новых санкций против России.
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