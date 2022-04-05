Канцлер Австрии посетит Украину

5 апреля, 05:38
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Карл Нехаммер приедет в Украину во время войны (Фото:Steffi Loos/Pool via REUTERS)

Карл Нехаммер приедет в Украину во время войны (Фото:Steffi Loos/Pool via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время канцлер Австрии Карл Нехаммер посетит Украину.

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Зеленский отметил, что обсудил с канцлером работу по установлению всех российских военных, которые причастны к военным преступлениям на территории Украины.

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«Договорились о его визите в Украину в ближайшее время», — заявил президент.

4 апреля глава МИД Австрии Александр Шалленберг заявил о непродуктивности введения эмбарго на российский газ. По его мнению, у европейских стран есть другие возможности для новых санкций против России.

Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Австрия Владимир Зеленский Карл Нехаммер

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