Укрзалізниця опубликовала график движения поездов на 11 марта 11 марта, 03:44 Цей матеріал також доступний українською На 11 марта назначены также дополнительные поезда (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

В компании Укрзалізниця опубликовали график движения поездов из разных городов Украины на пятницу, 11 марта.

В компании напомнили, что все эвакуационные рейсы с востока на запад являются бесплатными, в том числе международные, за исключением рейсов Венгерской железной дороги.

Из Киева:

06:23 — № 114, 142 Львов — Лиман

07:00 — № 732 Дарница — Днепр

08:00 — № 705 Дарница — Львов

12:06 — № 45 Ужгород — Краматорск

13:34 — № 114/142 Лиман — Львов

14:07 — № 749 Киев — Ивано-Франковск

14:25 — № 769 Киев — Каменец-Подольский

15:02 — № 55 Киев — Рахов

17:00 — № 743 Киев — Львов

17:12 — № 13 Киев — Солотвино

17:42 — № 792 Киев — Кременчуг

17:42 — № 790 Киев — Кропивницкий

18:30 — № 81 Киев — Ужгород

19:06 — № 44 Киев — Ивано-Франковск

19:48 — № 95 Киев — Рахов

20:05 — № 29 Киев — Ужгород

20:12 — № 49 Киев — Трускавец

20:21 — № 59 Киев — Чоп

20:21 — № 57 Киев — Ворохта

21:07 — № 38 Киев — Запорожье

21:15 — № 105 Киев — Одесса

21:22 — № 97 Киев — Ковель

21:50 — № 15 Харьков — Рахов

22:03 — № 149 Полтава — Черновцы

22:22 — № 7 Киев — Черновцы

22:37 — № 91 Киев — Львов

22:47 — № 46 Краматорск — Ужгород

22:49 — № 138 Хмельницкий — Лиман

23:46 — № 771 Киев — Хмельницкий

Рейсы по ст. Харьков:



04:11 — № 114, 142 Лиман — Львов

07:15 — ИС+ Харьков — Львов

12:36 — № 46 Краматорск — Ужгород

14:39 — № 114, 142 Львов — Лиман

15:09 — № 15 Харьков — Рахов

19:27 — № 795 Харьков — Днепр

21:08 — № 2 Константиновка — Ивано-Франковск

21:43 — № 7 Харьков — Одесса

22:40 — № 45 Ужгород — Краматорск

Рейсы по ст. Днепр:



06:23 — № 796 Днепр — Харьков

08:16 — № 738 Запорожье — Киев

14:00 — № 731 Днепр — Львов

14:26 — № 41 Днепр — Трускавец

16:39 — № 6 Запорожье — Рахов

Рейсы по ст. Запорожье:



11:07 № 006 Рахов — Запорожье

12:20 — № 120 Запорожье — Львов

14:45 — № 005 Запорожье — Рахов

Рейсы по ст. Винница:



00:28 — № 105 Киев — Одесса

00:58 № 078 Одесса — Ковель

01:05 № 041 Днепр — Трускавец

02:35 — № 771 Киев — Хмельницкий

03:42 — № 060 Чоп — Киев

03:42 — № 058 Ворохта — Киев

03:54 — № 106 Одесса — Киев

04:31 — № 081 Ужгород — Киев

04:42 № 050 Трускавец — Киев

06:03 — № 056 Рахов — Киев

06:47 — № 770 Каменец-Подольский — Киев

16:41 — № 772 Хмельницкий — Киев

17:20 — № 769 Киев — Каменец-Подольский

18:07 № 055 Киев — Рахов

19:38 — № 138 Хмельницкий — Лиман

20:50 — № 716 Львов — Киев

21:45 — № 081 Киев — Ужгород

22:32 № 042 Трускавец — Днепр

23:17 — № 049 Киев — Трускавец

23:26 — № 057 Киев — Ворохта

23:26 — № 059 Киев — Чоп

Дополнительные эвакуационные рейсы будут назначаться в течение дня с учетом реального пассажиропотока, впрочем, уже сейчас можем анонсировать следующее:

Краматорск

Поезд 255/256 Краматорск — Самбор, 13 вагонов, 11:00

Харьков



Поезд 229/230 Харьков — Ужгород, 21 вагон, 09:40

Днепр



П. 228/227 Днепр — Чоп, 18 вагонов, 12:00

Кривой Рог



Поезд 223/224 Кривой Рог — Львов, 12 вагонов, 11:00

Поезд 219/220 Кривой Рог — Чоп, 15 вагонов, 14:50

Одесса



Поезд 238/237 Одесса — Ужгород, 19 вагонов, 22:32

Житомир



Поезд Житомир — Бердичев — Львов, посадка с 11:00 до 13:00

Жмеринка



Поезд 7904 Жмеринка — Львов, 14:00

Авдеевка



Поезд 7931 Авдеевка — Днепр, 15:00

А целостный список международных эвакуационных рейсов на 11 марта будет выглядеть так:



Польша

№ 7603/7604 Львов — Пшемысль в 00:40;

№ 7605/7606 Львов — Пшемысль в 05:27;

№ 35/36 (Одесса) Львов — Пшемысль в 07:10;

№ 7607/7608 Львов — Пшемысль в 08:52;

№ 907/908 Днепр — Хелм в 10:30;

№ 7609/7610 Львов — Пшемысль в 12:12;

№ 7611/7612 Львов — Пшемысль в 15:40;

№ 67/68 Киев — Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм № 910/909);

№ 7601/7602 Львов — Пшемысль в 19:55.

Венгрия

Со ст. Чоп к ст. Захонь (Венгрия) за день с интервалом в 3 часа курсируют 9 пар поездов. Также в 12:30 с вокзала г. Мукачево отправляется поезд по формированию Венгерской железной дороги в Будапешт.

Словакия

№ 8661 Чоп — Чиерна над Тисоу — Кошице будет отправляться в 11:35 и прибывать до конечной остановки в 13:49;

№ 961 Чоп — Чиерна-над-Тиссоу — Кошице отправлением в 16:50 и прибытием в 18:13.

Румыния

Одесса — Тульча (Румыния) отправляется в 23:23.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.