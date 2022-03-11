Укрзалізниця опубликовала график движения поездов на 11 марта
На 11 марта назначены также дополнительные поезда (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)
В компании Укрзалізниця опубликовали график движения поездов из разных городов Украины на пятницу, 11 марта.
В компании напомнили, что все эвакуационные рейсы с востока на запад являются бесплатными, в том числе международные, за исключением рейсов Венгерской железной дороги.
Из Киева:
- 06:23 — № 114, 142 Львов — Лиман
- 07:00 — № 732 Дарница — Днепр
- 08:00 — № 705 Дарница — Львов
- 12:06 — № 45 Ужгород — Краматорск
- 13:34 — № 114/142 Лиман — Львов
- 14:07 — № 749 Киев — Ивано-Франковск
- 14:25 — № 769 Киев — Каменец-Подольский
- 15:02 — № 55 Киев — Рахов
- 17:00 — № 743 Киев — Львов
- 17:12 — № 13 Киев — Солотвино
- 17:42 — № 792 Киев — Кременчуг
- 17:42 — № 790 Киев — Кропивницкий
- 18:30 — № 81 Киев — Ужгород
- 19:06 — № 44 Киев — Ивано-Франковск
- 19:48 — № 95 Киев — Рахов
- 20:05 — № 29 Киев — Ужгород
- 20:12 — № 49 Киев — Трускавец
- 20:21 — № 59 Киев — Чоп
- 20:21 — № 57 Киев — Ворохта
- 21:07 — № 38 Киев — Запорожье
- 21:15 — № 105 Киев — Одесса
- 21:22 — № 97 Киев — Ковель
- 21:50 — № 15 Харьков — Рахов
- 22:03 — № 149 Полтава — Черновцы
- 22:22 — № 7 Киев — Черновцы
- 22:37 — № 91 Киев — Львов
- 22:47 — № 46 Краматорск — Ужгород
- 22:49 — № 138 Хмельницкий — Лиман
- 23:46 — № 771 Киев — Хмельницкий
Рейсы по ст. Харьков:
- 04:11 — № 114, 142 Лиман — Львов
- 07:15 — ИС+ Харьков — Львов
- 12:36 — № 46 Краматорск — Ужгород
- 14:39 — № 114, 142 Львов — Лиман
- 15:09 — № 15 Харьков — Рахов
- 19:27 — № 795 Харьков — Днепр
- 21:08 — № 2 Константиновка — Ивано-Франковск
- 21:43 — № 7 Харьков — Одесса
- 22:40 — № 45 Ужгород — Краматорск
Рейсы по ст. Днепр:
- 06:23 — № 796 Днепр — Харьков
- 08:16 — № 738 Запорожье — Киев
- 14:00 — № 731 Днепр — Львов
- 14:26 — № 41 Днепр — Трускавец
- 16:39 — № 6 Запорожье — Рахов
Рейсы по ст. Запорожье:
- 11:07 № 006 Рахов — Запорожье
- 12:20 — № 120 Запорожье — Львов
- 14:45 — № 005 Запорожье — Рахов
Рейсы по ст. Винница:
- 00:28 — № 105 Киев — Одесса
- 00:58 № 078 Одесса — Ковель
- 01:05 № 041 Днепр — Трускавец
- 02:35 — № 771 Киев — Хмельницкий
- 03:42 — № 060 Чоп — Киев
- 03:42 — № 058 Ворохта — Киев
- 03:54 — № 106 Одесса — Киев
- 04:31 — № 081 Ужгород — Киев
- 04:42 № 050 Трускавец — Киев
- 06:03 — № 056 Рахов — Киев
- 06:47 — № 770 Каменец-Подольский — Киев
- 16:41 — № 772 Хмельницкий — Киев
- 17:20 — № 769 Киев — Каменец-Подольский
- 18:07 № 055 Киев — Рахов
- 19:38 — № 138 Хмельницкий — Лиман
- 20:50 — № 716 Львов — Киев
- 21:45 — № 081 Киев — Ужгород
- 22:32 № 042 Трускавец — Днепр
- 23:17 — № 049 Киев — Трускавец
- 23:26 — № 057 Киев — Ворохта
- 23:26 — № 059 Киев — Чоп
Дополнительные эвакуационные рейсы будут назначаться в течение дня с учетом реального пассажиропотока, впрочем, уже сейчас можем анонсировать следующее:
Краматорск
Поезд 255/256 Краматорск — Самбор, 13 вагонов, 11:00
Харьков
Поезд 229/230 Харьков — Ужгород, 21 вагон, 09:40
Днепр
П. 228/227 Днепр — Чоп, 18 вагонов, 12:00
Кривой Рог
Поезд 223/224 Кривой Рог — Львов, 12 вагонов, 11:00
Поезд 219/220 Кривой Рог — Чоп, 15 вагонов, 14:50
Одесса
Поезд 238/237 Одесса — Ужгород, 19 вагонов, 22:32
Житомир
Поезд Житомир — Бердичев — Львов, посадка с 11:00 до 13:00
Жмеринка
Поезд 7904 Жмеринка — Львов, 14:00
Авдеевка
Поезд 7931 Авдеевка — Днепр, 15:00
А целостный список международных эвакуационных рейсов на 11 марта будет выглядеть так:
Польша
№ 7603/7604 Львов — Пшемысль в 00:40;
№ 7605/7606 Львов — Пшемысль в 05:27;
№ 35/36 (Одесса) Львов — Пшемысль в 07:10;
№ 7607/7608 Львов — Пшемысль в 08:52;
№ 907/908 Днепр — Хелм в 10:30;
№ 7609/7610 Львов — Пшемысль в 12:12;
№ 7611/7612 Львов — Пшемысль в 15:40;
№ 67/68 Киев — Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм № 910/909);
№ 7601/7602 Львов — Пшемысль в 19:55.
Венгрия
Со ст. Чоп к ст. Захонь (Венгрия) за день с интервалом в 3 часа курсируют 9 пар поездов. Также в 12:30 с вокзала г. Мукачево отправляется поезд по формированию Венгерской железной дороги в Будапешт.
Словакия
№ 8661 Чоп — Чиерна над Тисоу — Кошице будет отправляться в 11:35 и прибывать до конечной остановки в 13:49;
№ 961 Чоп — Чиерна-над-Тиссоу — Кошице отправлением в 16:50 и прибытием в 18:13.
Румыния
Одесса — Тульча (Румыния) отправляется в 23:23.
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