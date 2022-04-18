Экс-регионала Кивалова заметили на отдыхе в Дубае — фото

18 апреля, 21:53
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Сергей Кивалов (Фото:National University Odesa Law Academy)

Сергей Кивалов (Фото:National University Odesa Law Academy)

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Один из авторов скандального языкового закона Кивалова-Колесниченко, экс-регионал Сергей Кивалов был замечен на отдыхе в Дубае неделю назад.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

Соответствующее фото опубликовал журналист Михаил Ткач.

Он уточнил, что фото было сделано неделю назад. Экс-регионал отдыхает в отеле Four Season Jumeirah.

Видео дня

Ткач уточнил, что Кивалов покинул Украину за два дня до полномасштабного вторжения — 22 февраля он вылетел из аэропорта Борисполь в Лондон. Больше он не возвращался в Украину.

https://www.facebook.com/mixailotkach/posts/4986319554770860

Кивалов покинул скандально известную Партию регионов в июле 2014 года, после краха режима Януковича.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Дубае Сергей Кивалов Война России против Украины

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