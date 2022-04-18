Экс-регионала Кивалова заметили на отдыхе в Дубае — фото
Сергей Кивалов (Фото:National University Odesa Law Academy)
Один из авторов скандального языкового закона Кивалова-Колесниченко, экс-регионал Сергей Кивалов был замечен на отдыхе в Дубае неделю назад.
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Соответствующее фото опубликовал журналист Михаил Ткач.
Он уточнил, что фото было сделано неделю назад. Экс-регионал отдыхает в отеле Four Season Jumeirah.
Ткач уточнил, что Кивалов покинул Украину за два дня до полномасштабного вторжения — 22 февраля он вылетел из аэропорта Борисполь в Лондон. Больше он не возвращался в Украину.
Кивалов покинул скандально известную Партию регионов в июле 2014 года, после краха режима Януковича.
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