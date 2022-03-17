Российские диверсанты нашли «лазейку» для попадания в Украину из Европы — Центр противодействия дезинформации
Диверсанты могут пересечь границу Украины и ЕС (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)
Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщает о существовании опасности попадания на территорию Украины российских диверсантов из Европы.
Сообщается, что оккупанты хотят попасть в Украину представляясь «журналистами».
«На этот раз оккупанты нашли „лазейку“ со стороны Европы. Они заезжают к нам с удостоверениями журналистов видеоагентств Ruptly, а это — дочерняя компания агентства Russia Today. У российского агентства видеоновостей есть офис в Берлине. Могут также называться Канал Redfish или Агентство Maffick», — сообщили в СНБО.
15 марта в Днепре, на улице Курчатова, полицейские задержали двух мужчин, снимавших на видео административные здания органов государственной власти.
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