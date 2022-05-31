«Разные вещи». Денисова не передавала прокуратуре материалы об изнасилованиях, о которых писала в соцсетях — Венедиктова 31 мая, 22:58 Цей матеріал також доступний українською Людмила Денисова (Фото:Людмила Денисова / Facebook)

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что экс-омбудсмен Людмила Денисова не передавала ей информацию по поводу изнасилований, про которые она писала в соцсетях. При этом она отправляла письма.

В комментарии Бабель Венедиктова объяснила, что прокуратура берет такую информацию во внимание.

«Госпожа Денисова материалы не передает. Она обращается к нам с письмами о таких-то и таких-то конвенциях, пожалуйста, изучайте такие конвенции. Она посылает нам письма, но не материалы. Это разные вещи. Мы, конечно, берем ее информацию в внимание», — ответила Венедиктова.

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Она не смогла сказать, сколько именно производств по сексуальному насилию в настоящее время зарегистрировано, но уточнила, что те преступления, которые были совершены в условиях войны, рассматриваются как военные и не имеют давности.

Относительно сложности расследования таких преступлений в условиях войны Венедиктова отметила: «Когда невозможна медицинская экспертиза, мы можем провести другие экспертизы, тоже свидетельствующие о преступлении. Это может быть психиатрическая экспертиза и свидетельские показания».

Она также отметила, что при расследовании таких преступлений важно, чтобы жертва чувствовала себя защищенной и имела силы говорить о деталях преступления со стражами порядка.

31 мая Верховная Рада поддержала увольнение Людмилы Денисовой с должности уполномоченной по правам человека. За решение проголосовали 234 нардепа.

Сама Денисова накануне заявила, что Офис президента не устраивает ее «активная деятельность по сбору информации о нарушениях прав человека на временно оккупированных территориях», и добавила, что ее отстранение будет «незаконным».

Как сообщает Детектор медиа, 25 мая представительницы украинских медиа и журналистки публично обратились к Людмиле Денисовой и призвали скорректировать коммуникацию о половых преступлениях во время войны, в частности, проверять факты перед публикацией и избегать чрезмерной детализации преступлений.

Они подчеркнули, что во время публичной коммуникации на эту тему важно обращать внимание не только на этичность формулировок, а и на оправданность и уместность публикации шокирующих подробностей.



«Половые преступления во время войны — это трагедии семей, тяжелая и травматическая тема, а не тема для публикаций в духе «скандальной хроники». Следует помнить о цели: привлечение внимания к фактам преступлений.

…Как должностному лицу, омбудсмену важно прежде всего заботиться о правах и достоинствах уцелевшего человека и его близких. Следовательно, придерживаться этических стандартов в подаче информации, поскольку в дальнейшем медиа распространяют ее в собственных публикациях, сохраняя оригинальные формулировки и публикуя их на широкую аудиторию", — сказано в обращении.

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