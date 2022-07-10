Верховная Рада предлагает приостановить выплаты кредитов за разрушенное во время войны имущество — законопроект

10 июля, 13:12
Верховная Рада (Фото:ВРУ/Facebook)

Верховная Рада (Фото:ВРУ/Facebook)

Верховная Рада приняла за основу законопроект № 7441−1 о лицах, которые взяли кредит на покупку квартиры или авто, но потеряли их из-за боевых действий или оккупации. «За» народные депутаты отдали 283 голоса.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Законопроект предлагает приостановить выплаты по кредитам. Физлица-заемщики кредитов на движимое или недвижимое имущество, которое из-за войны оказалось на временно оккупированной территории или в зоне активных боевых действий; было повреждено или уничтожено в результате военных действий, при наличии подтверждающих документов могут получить у кредитора приостановление платежей по кредиту.

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«Замораживание» кредита для заемщиков происходит до момента получения государственной компенсации за имущество.

Отмечается, что согласно законопроекту на списание задолженности имеют право заемщики, у которых:

  • общая площадь уничтоженного имущества, на которое взят кредит, не превышает для квартиры 140 кв м, для жилого дома — 250 кв м, которое является единственным местом проживания семьи заемщика, или уничтожен единственный автомобиль, рабочий объем двигателя которого не превышает 2500 см;
  • по состоянию на 23 февраля 2022 отсутствует просроченная задолженность по такому договору;
  • целью получения кредита согласно договору является приобретение, реконструкция или строительство такого недвижимого имущества или приобретение такого автомобиля.

Кредитор в этом случае получает право на компенсацию от государства.

Срок подачи заявок — период действия в Украине военного положения плюс три месяца после дня его прекращения. Под каждый случай заемщики должны в тот или иной момент предоставить кредитору подтверждающие документы.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Кредиты Верховная Рада Законопроект Жилье Война России против Украины

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