Россия хочет превратить украинцев в молчаливую рабочую силу — Зеленский 6 мая, 18:16 Цей матеріал також доступний українською Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что российские власти хотят превратить украинцев в молчаливую рабочую силу.

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«Они уже давно рассказывают, что мы будто бы не имеем право на самостоятельно существование. И они хотят стереть любые напоминания о нашей культуре, несмотря на то, что наша культура имеет тысячелетние корни», — сказал Зеленский во время обращения к парламенту Исландии.

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Президент подчеркнул — Россия хочет, чтобы в Украине никогда не было демократии или независимости.

«Чтобы нашу землю, нашу природу можно было использовать против наших интересов. Чтобы наши ресурсы работали на чужое государство. И чтобы наши люди были просто молчаливой рабочей силой», — заявил он.

Зеленский отметил, что уже более 500 тысяч украинцев депортированы в Россию, и власти страны-агрессора забирают у них документы. Украинцев отправляют в отдаленные регионы РФ и лишают их средств связи, добавил президент.

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