«Украина стоит на пороге нового этапа». Резников убежден, что «худший сценарий» войны уже позади
Глава Минобороны Украины Алексей Резников (Фото:Ritzau Scanpix/Philip Davali via REUTERS)
Глава Минобороны Украины Алексей Резников убежден, что «худший сценарий» войны уже позади. Об этом украинский министр сказал в комментарии CNN.
Отвечая на вопрос, заходит война России против Украины в тупик, Резников сказал, что «худший сценарий» уже за плечами.
«Мы находимся на этапе стабилизации всего поля боя или линий фронта с небольшим перемещением подразделений, и мы совершили много хороших сдерживающих факторов», — отметил он.
По мнению Резникова, Украина стоит на пороге «нового этапа» войны, начав контрнаступление на одном из направлений.
Резников добавил, что «синдром усталости» в международном сообществе является одной из главных угроз в борьбе Украины с Россией.
«Я называю это синдромом усталости, и для меня это одна из главных угроз, и с этой угрозой надо работать … Потому что это очень, очень опасно для нас», — сказал он.
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