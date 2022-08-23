«Украина стоит на пороге нового этапа». Резников убежден, что «худший сценарий» войны уже позади 23 августа, 23:38 Глава Минобороны Украины Алексей Резников (Фото:Ritzau Scanpix/Philip Davali via REUTERS)

Глава Минобороны Украины Алексей Резников убежден, что «худший сценарий» войны уже позади. Об этом украинский министр сказал в комментарии CNN.

Отвечая на вопрос, заходит война России против Украины в тупик, Резников сказал, что «худший сценарий» уже за плечами.

«Мы находимся на этапе стабилизации всего поля боя или линий фронта с небольшим перемещением подразделений, и мы совершили много хороших сдерживающих факторов», — отметил он.

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По мнению Резникова, Украина стоит на пороге «нового этапа» войны, начав контрнаступление на одном из направлений.

Резников добавил, что «синдром усталости» в международном сообществе является одной из главных угроз в борьбе Украины с Россией.

«Я называю это синдромом усталости, и для меня это одна из главных угроз, и с этой угрозой надо работать … Потому что это очень, очень опасно для нас», — сказал он.

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