«Война не стала шоком». Что должно остаться в мирной жизни Украины после победы — политолог 12 марта, 15:45 Цей матеріал також доступний українською Киев (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Война для украинских органов власти стала не шоком, а стрессом, после которого институты мобилизовались, начали брать на себя ответственность и действовать в автономном режиме, считает политолог Олег Саакян.

«Война не стала шоком и ступором для украинской системы, а наоборот — мобилизующим стрессом. От этой войны в Украине начали восставать институты, то есть государственный аппарат, государственные механизмы: и на высоком, и на низовом уровне самоуправления. Мы видим, что органы власти и институции начали брать на себя ответственность и действовать в автономном режиме, преодолевая проблемы, проявляя креатив, согласованность своих действий на разных уровнях — на горизонтальном и вертикальном. Мы можем видеть, как МИД и украинская дипломатия восстали, как работают армейцы. Мы очень часто несправедливо Нацбанк и финансовый сектор обходим вниманием, но они справляются так, как никто от них не ожидал, и демонстрируют большое мастерство. Как и самоуправление — мэры городов: случаи коллаборации можно пересчитать на пальцах одной руки, а для случаев победы и последовательности не хватит ни двух, ни трех рук нескольких человек. Это то, что мы не должны утратить после завершения войны, что должно остаться с нами и в мирной жизни, в частности четкое распределение [функций] институтов между собой, когда, во-первых, они не мешают друг другу, а наоборот помогают, и, во-вторых, когда нет ручного управления в плохом понимании этого слова, когда каждый институт делает свою работу», — отметил в эфире Радио НВ Саакян.

Продолжается 17-й день войны и обороны Украины от полномасштабной российской агрессии. РФ потеряла уже более 12 тыс. человек личного состава.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина нанесла российской армии самый большой удар за десятки лет.

Российский диктатор Владимир Путин начал репрессии против службы ФСБ, которая предоставляла ему данные о ситуации в Украине.

В то же время, согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг, 97% украинцев планируют оставаться в Украине в ближайшее время, более 80% помогают стране.

Сплоченностью, решительностью и силой украинцев восхищается весь мир, а они со своей стороны гордятся президентом, верят в Вооруженные силы.

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