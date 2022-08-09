России не хватает коллаборантов для «референдумов», ФСБ пытается срочно создать «шестую колону» — Данилов

9 августа, 15:37
Секретарь СНБО Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Секретарь СНБО Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что россиянам не хватает коллаборантов на временно захваченных территориях Украины для проведения псевдореферендумов.

«РФ не хватает коллаборантов. На временно оккупированных территориях назначенные гауляйтеры не могут сформировать органы управления», — пишет он в Twitter.

Данилов добавил, что любые российские «референдумы» на временно оккупированных территориях возможны только в «режиме фейковых новостей».

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https://twitter.com/oleksiydanilov/status/1556933726663327745

Он добавил, что российская ФСБ активно пытается создать «шестую колону» на захваченных территориях, вместо разгромленной «пятой». Данилов убежден, что спецслужбам страны-агрессора это не удастся.

«Эти попытки обречены, как и те, кто соблазнится на 30-ть рашистских серебряников. 2022 год — не 2014», — добавил он.

https://twitter.com/OleksiyDanilov/status/1556934187118198784
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По данным Центра национального сопротивления, РФ хочет провести псевореферендумы на временно захваченных территориях 11 сентября.

8 августа прокремлевские коллаборанты в Запорожской области подписали так называемое «распоряжение» о проведении псевдореферендума.

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, если РФ проведет «референдумы», она закроет возможность для переговоров с Украиной.

https://www.youtube.com/embed/bjMC2hEhPi0
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   СНБО Российская агрессия Коллаборант Алексей Данилов

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