«Это большой вызов для нас». Зеленский заявил, что война должна закончится уважением к суверенитету Украины

14 июня, 17:59
Цей матеріал також доступний українською
Президент Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Владимир Зеленский заявил, что война должна закончиться уважением к суверенитету Украины, а украинцам предстоит восстановить территориальную целостность страны.

«Эта война должна закончиться уважением к нашему народу, уважением к нашей земле, уважением к нашим людям, детям, к нашей современности и будущему и, наконец, уважением к нашему суверенитету», — сказал президент во время брифинга перед представителями СМИ Дании.

Видео дня
Читайте также:
Томас Фридман
Томас Фридман
Ирония судьбы. К чему может привести война в Украине

Он добавил, что другие народы могут прибывать в Украину «только в гости и без оружия».

«Мы должны восстановить нашу территориальную целостность. Я понимаю, что не все сразу. Я понимаю, что это большой вызов для нас», — подчеркнул президент.

Ранее Зеленский говорил, что готов к мирным переговорам с РФ, однако лишь тогда, когда кремлевский режим пойдет на прекращение боевых действий.

https://www.youtube.com/embed/vRWdBez46bY
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Суверенитет Владимир Зеленский Территориальная целостность

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X