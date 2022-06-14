«Это большой вызов для нас». Зеленский заявил, что война должна закончится уважением к суверенитету Украины 14 июня, 17:59 Цей матеріал також доступний українською Президент Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Владимир Зеленский заявил, что война должна закончиться уважением к суверенитету Украины, а украинцам предстоит восстановить территориальную целостность страны.

«Эта война должна закончиться уважением к нашему народу, уважением к нашей земле, уважением к нашим людям, детям, к нашей современности и будущему и, наконец, уважением к нашему суверенитету», — сказал президент во время брифинга перед представителями СМИ Дании.

Видео дня

Он добавил, что другие народы могут прибывать в Украину «только в гости и без оружия».

«Мы должны восстановить нашу территориальную целостность. Я понимаю, что не все сразу. Я понимаю, что это большой вызов для нас», — подчеркнул президент.

Ранее Зеленский говорил, что готов к мирным переговорам с РФ, однако лишь тогда, когда кремлевский режим пойдет на прекращение боевых действий.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.