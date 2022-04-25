Большинство из ОПЗЖ. Из Украины до начала войны сбежали около десяти нардепов — Стефанчук 25 апреля, 18:17 Цей матеріал також доступний українською Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук (Фото:Руслан Стефанчук /Facebook)

До начала полномасштабного вторжения России из Украины сбежали и не вернулись около десяти нардепов. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью РБК-Украина.

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«Есть депутаты, которые еще за несколько дней до войны покинули территорию Украины и по тем или иным причинам не возвращаются. Таких депутатов около десяти. Преимущественно, все они из одной политической силы, деятельность ее фракции недавно была приостановлена в Верховной раде — имею в виду Оппозиционную платформу — При жизни. Фамилии этих людей уже появлялись в печати», — сказал он.

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Стефанчук добавил, что, к сожалению, законодательство и Конституция Украины не предусматривают наказания за это.

«Я думаю, что каждый гражданин сам даст политическую оценку тем депутатам, которые рассказывали, что они за мир или, наоборот, что они „ястребы войны“, такие якобы смелые. А вместо этого — первыми бежали из страны. Я убежден, что таким народным депутатам не должно быть места в следующем парламенте», — подчеркнул он.

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