«Россия может снова пойти в наступление через 20 лет». После войны Украина будет развивать ПРО — Зеленский

23 июня, 17:34
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Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский рассказал, каким будет восстановление Украины после победы в полномасштабной войне, развязанной Россией.

Во время общения со студентами и профессорами Израиля в четверг, 23 июня, глава государства заявил, что Украину во многих сферах ожидают «очень схожие с Израилем вещи».

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«Мы будем четко понимать, что наш сосед — РФ, что Россия даже после того, как мы закончим войну и победим… через 10−20 лет Россия может снова пойти в наступление. Я не говорю, что так будет, но угроза [есть]…», — сказал Зеленский.

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По мнению президента, большой послевоенный план объединит Украину и страны-партнеры в восстановлении нашей страны. Большую роль будут играть «безопасностная ситуация, безопасностные институции и в принципе практическая безопасность: в публичных местах, в социуме, от границ и внутри» Украины.

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"…С таким соседством бомбардировка, крылатые ракеты или что угодно могут быть в любой момент. Будет развита противовоздушная оборона нашей страны, многие вещи будут либерализованы. Мы уже подготовили много законопроектов, реформ, нужно, чтобы в нашей стране все развивалось очень быстро, без любой бюрократии", — добавил Зеленский.

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Президент ранее заявлял, что Украина работает над договором о гарантиях безопасности с международными партнерами без участия России. Такие гарантии должны быть многосторонними и юридически обязывающими.

В конце мая стало известно, что глава Офиса президента Андрей Ермак и бывший генсекретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен возглавят международную консультативную группу, которая будет разрабатывать предложения по поводу гарантий безопасности для Украины.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Израиль ПРО Владимир Зеленский Украина-Израиль Война России против Украины ПВО Украины Восстановление Украины

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