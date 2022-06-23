«Россия может снова пойти в наступление через 20 лет». После войны Украина будет развивать ПРО — Зеленский 23 июня, 17:34 Цей матеріал також доступний українською Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский рассказал, каким будет восстановление Украины после победы в полномасштабной войне, развязанной Россией.

Во время общения со студентами и профессорами Израиля в четверг, 23 июня, глава государства заявил, что Украину во многих сферах ожидают «очень схожие с Израилем вещи».



Видео дня

«Мы будем четко понимать, что наш сосед — РФ, что Россия даже после того, как мы закончим войну и победим… через 10−20 лет Россия может снова пойти в наступление. Я не говорю, что так будет, но угроза [есть]…», — сказал Зеленский.



По мнению президента, большой послевоенный план объединит Украину и страны-партнеры в восстановлении нашей страны. Большую роль будут играть «безопасностная ситуация, безопасностные институции и в принципе практическая безопасность: в публичных местах, в социуме, от границ и внутри» Украины.

"…С таким соседством бомбардировка, крылатые ракеты или что угодно могут быть в любой момент. Будет развита противовоздушная оборона нашей страны, многие вещи будут либерализованы. Мы уже подготовили много законопроектов, реформ, нужно, чтобы в нашей стране все развивалось очень быстро, без любой бюрократии", — добавил Зеленский.

Президент ранее заявлял, что Украина работает над договором о гарантиях безопасности с международными партнерами без участия России. Такие гарантии должны быть многосторонними и юридически обязывающими.

В конце мая стало известно, что глава Офиса президента Андрей Ермак и бывший генсекретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен возглавят международную консультативную группу, которая будет разрабатывать предложения по поводу гарантий безопасности для Украины.

Эпоха безнаказанности для Москвы закончилась – Владимир Огрызко, дипломат https://www.youtube.com/embed/KKd9-CeERQU

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.