ОПЗЖ, Доверие и несколько бывших «слуг». В Верховной Раде появилась новая депутатская группа 22 мая, 15:20 Цей матеріал також доступний українською В Верховной Раде появилась новая депутатская группа Восстановление Украины (иллюстративное фото) (Фото:Верховная Рада / Facebook)

В Верховной Раде Украины появилась новая депутатская группа под названием Восстановление Украины. В ее состав вошли часть депутатов от ОПЗЖ и группы Доверие.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк (фракция Голос).

Сопредседателями новой депутатской группы стали нардепы Игорь Абрамович (ОПЗЖ) и Максим Ефимов (мажоритарщик, входил в группу Доверие).

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В состав группы Восстановления Украины вошло 17 народных избранников:

Абрамович Игорь ( ОПЗЖ) Бурмич Анатолий ( ОПЗЖ) Воронько Олег ( вышел из фракции Слуга народа, член МФО Разумная политика) Гнатенко Валерий ( ОПЗЖ) Дмитрук Артем ( исключен из фракции Слуга народа, член МФО Разумная политика) Ефимов Максим ( мажоритарщик, группа Доверие) Исаенко Дмитрий ( ОПЗЖ) Кисилев Игорь ( ОПЗЖ) Ковалев Александр ( мажоритарщик, группа Доверие) Лукашев Александр ( ОПЗЖ) Мороз Владимир ( ОПЗЖ) Плачкова Татьяна ( ОПЗЖ) Приходько Наталья ( ОПЗЖ) Славицкая Антонина ( ОПЗЖ) Столар Вадим ( ОПЗЖ) Фельдаман Александр ( ОПЗЖ) Юрченко Александр ( исключен из фракции Слуга народа из-за коррупционного скандала)

Бывший спикер Рады Дмитрий Разумков позже сообщил, что нардепы Артем Дмитрук и Олег Воронько в связи с присоединением к новой депутатской группе Восстановление Украины исключены из межфракционного объединения Разумная политика.

20 марта Совет национальной безопасности и обороны ( СНБО) приняло решение приостановить любую деятельность политических сил, связанных с Россией на время военного положения. В частности, речь шла о таких партиях как ОПЗЖ, Партия Шария, Опоблок и партия Наши.



28 марта партия Оппозиционная платформа при жизни заявила о приостановлении своей деятельности.

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21 апреля в Верховной Раде объявили о создании депутатской группы Платформа за жизнь и мир , в которую вошли представители запрещенной партии Оппозиционная платформа — За жизнь. Возглавил группу Юрий Бойко.

3 мая Верховная Рада приняла Закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о запрете политических партий ( 7172−1), предусматривающий расширенный перечень оснований для запрета политических партий, в частности пророссийского толка. За проголосовали 330 нардепов. 14 мая этот закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.

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