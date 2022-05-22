ОПЗЖ, Доверие и несколько бывших «слуг». В Верховной Раде появилась новая депутатская группа
В Верховной Раде появилась новая депутатская группа Восстановление Украины (иллюстративное фото) (Фото:Верховная Рада / Facebook)
В Верховной Раде Украины появилась новая депутатская группа под названием Восстановление Украины. В ее состав вошли часть депутатов от ОПЗЖ и группы Доверие.
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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк (фракция Голос).
Сопредседателями новой депутатской группы стали нардепы Игорь Абрамович (ОПЗЖ) и Максим Ефимов (мажоритарщик, входил в группу Доверие).
В состав группы Восстановления Украины вошло 17 народных избранников:
- Абрамович Игорь (ОПЗЖ)
- Бурмич Анатолий (ОПЗЖ)
- Воронько Олег (вышел из фракции Слуга народа, член МФО Разумная политика)
- Гнатенко Валерий (ОПЗЖ)
- Дмитрук Артем (исключен из фракции Слуга народа, член МФО Разумная политика)
- Ефимов Максим (мажоритарщик, группа Доверие)
- Исаенко Дмитрий (ОПЗЖ)
- Кисилев Игорь (ОПЗЖ)
- Ковалев Александр (мажоритарщик, группа Доверие)
- Лукашев Александр (ОПЗЖ)
- Мороз Владимир (ОПЗЖ)
- Плачкова Татьяна (ОПЗЖ)
- Приходько Наталья (ОПЗЖ)
- Славицкая Антонина (ОПЗЖ)
- Столар Вадим (ОПЗЖ)
- Фельдаман Александр (ОПЗЖ)
- Юрченко Александр (исключен из фракции Слуга народа из-за коррупционного скандала)
Бывший спикер Рады Дмитрий Разумков позже сообщил, что нардепы Артем Дмитрук и Олег Воронько в связи с присоединением к новой депутатской группе Восстановление Украины исключены из межфракционного объединения Разумная политика.
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