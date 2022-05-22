ОПЗЖ, Доверие и несколько бывших «слуг». В Верховной Раде появилась новая депутатская группа

22 мая, 15:20
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В Верховной Раде появилась новая депутатская группа Восстановление Украины (иллюстративное фото) (Фото:Верховная Рада / Facebook)

В Верховной Раде появилась новая депутатская группа Восстановление Украины (иллюстративное фото) (Фото:Верховная Рада / Facebook)

В Верховной Раде Украины появилась новая депутатская группа под названием Восстановление Украины. В ее состав вошли часть депутатов от ОПЗЖ и группы Доверие.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк (фракция Голос).

Сопредседателями новой депутатской группы стали нардепы Игорь Абрамович (ОПЗЖ) и Максим Ефимов (мажоритарщик, входил в группу Доверие).

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В состав группы Восстановления Украины вошло 17 народных избранников:

  1. Абрамович Игорь (ОПЗЖ)
  2. Бурмич Анатолий (ОПЗЖ)
  3. Воронько Олег (вышел из фракции Слуга народа, член МФО Разумная политика)
  4. Гнатенко Валерий (ОПЗЖ)
  5. Дмитрук Артем (исключен из фракции Слуга народа, член МФО Разумная политика)
  6. Ефимов Максим (мажоритарщик, группа Доверие)
  7. Исаенко Дмитрий (ОПЗЖ)
  8. Кисилев Игорь (ОПЗЖ)
  9. Ковалев Александр (мажоритарщик, группа Доверие)
  10. Лукашев Александр (ОПЗЖ)
  11. Мороз Владимир (ОПЗЖ)
  12. Плачкова Татьяна (ОПЗЖ)
  13. Приходько Наталья (ОПЗЖ)
  14. Славицкая Антонина (ОПЗЖ)
  15. Столар Вадим (ОПЗЖ)
  16. Фельдаман Александр (ОПЗЖ)
  17. Юрченко Александр (исключен из фракции Слуга народа из-за коррупционного скандала)

Бывший спикер Рады Дмитрий Разумков позже сообщил, что нардепы Артем Дмитрук и Олег Воронько в связи с присоединением к новой депутатской группе Восстановление Украины исключены из межфракционного объединения Разумная политика.

20 марта Совет национальной безопасности и обороны ( СНБО) приняло решение приостановить любую деятельность политических сил, связанных с Россией на время военного положения. В частности, речь шла о таких партиях как ОПЗЖ, Партия Шария, Опоблок и партия Наши.

28 марта партия Оппозиционная платформа при жизни заявила о приостановлении своей деятельности.

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14 апреля на заседании Верховной Рады объявили решение ( СНБО) о приостановлении деятельности фракции Оппозиционная платформа — При жизни в парламенте.

21 апреля в Верховной Раде объявили о создании депутатской группы Платформа за жизнь и мир , в которую вошли представители запрещенной партии Оппозиционная платформа — За жизнь. Возглавил группу Юрий Бойко.

3 мая Верховная Рада приняла Закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о запрете политических партий ( 7172−1), предусматривающий расширенный перечень оснований для запрета политических партий, в частности пророссийского толка. За проголосовали 330 нардепов. 14 мая этот закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Верховная Рада Нардепы Доверие Народные депутаты Депутат Оппозиционная платформа - За жизнь ОПЗЖ Война России против Украины

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