«Должны уже сейчас готовить Украину к восстановлению». Интервью с вице-премьером Ольгой Стефанишиной 18 января, 21:14 Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (Фото:Александр Медведев, NV)

С какими сложностями сегодня чаще всего сталкиваются вынужденные переселенцы за рубежом, кто может получить помощь в Центрах помощи спасенным и как война влияет на уровень домашнего насилия, рассказывает вице-премьер Ольга Стефанишина.

Ольга Стефанишина — вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. С 9 апреля 2022 г. — сопредседатель рабочей группы Кабмина по защите прав и свобод граждан Украины, находящихся на территории государств — членов Евросоюза и других государств как временно перемещенные лица.

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В интервью NV Ольга Стефанишина рассказывает о работе украинского Правительства над упрощением бюрократических процедур для временных переселенцев в ЕС, защите пострадавших от войны украинцев и подготовке Украины к восстановлению после войны.

— Как страны Евросоюза сегодня реагируют на рекордное количество вынужденных переселенцев из Украины?

— Очень интересно разделять цифры и реальное восприятие наших людей иностранцами. Языком цифр это 6,5 млн украинских граждан, которые сейчас находятся на территории Евросоюза как вынужденные переселенцы. Большинство из них — женщины и дети. Это, пожалуй, самое большое в истории одномоментное перемещение людей со времен Второй мировой войны. Напомню, что несколько лет назад, когда в Евросоюзе был миграционный кризис, связанный с конфликтом в Сирии, речь шла о цифрах, в десятки раз меньших.

Если же говорить о восприятии, то ни один политик в Евросоюзе не отважится назвать украинцев мигрантами, не отважится назвать украинцев проблемой. Пожалуй, это поражает больше всего, и я горжусь этим. Наши граждане стали достоянием для ЕС, ведь это чрезвычайно квалифицированные, образованные люди, которые сразу по прибытии в другую страну пытаются устраивать свой быт, ищут работу.

Ольга Стефанишина / Фото: Александр Медведев, NV

К счастью, в Европейской комиссии есть служба, работающая с временно перемещенными в ЕС гражданами Украины. Этот процесс возглавляет еврокомиссар Илва Йоханссон. Это первый человек, с которым я была на связи в первые часы полномасштабного вторжения. Мы все видели пробки, то, как люди массово покидают Украину. Сложно было представить, что будет происходить на границе. Очень переживала, что людей не будут выпускать, что потребуют документы, к тому же, на тот момент актуальными для пересечения границы еще были COVID-паспорта. Но Илва Йоханссон сказала мне: все границы для украинцев открыты.

Как правительство мы, в свою очередь, совместно с ЕС пытаемся сделать все возможное, чтобы наши люди не теряли связь с домом, имели доступ ко всем необходимым сервисам и т. д. Приблизительно раз в месяц мы собираемся и определяем перечень проблемных вопросов, требующих нашего максимального внимания и скорейшего решения.

— Что это за вопросы?

— Мы контролируем все вопросы, связанные с оформлением документов для детей и взрослых: получение паспортов, водительских прав, загранпаспорта и так далее. Ведь у многих граждан эти документы истекают и необходимо их обновлять.

Многие вопросы касались опеки над детьми во время выезда за границу. После начала полномасштабного вторжения мои дети выехали сначала на запад Украины, а затем за границу вместе с бабушкой и дедушкой. Это тот еще челлендж, чтобы доказать зарубежным службам родственную связь в таких случаях. Есть страны с очень специфическим законодательством в этой сфере, например Италия, поэтому могут возникать определенные проблемы.

— Сложным ли для вас было решение вывезти своих детей из Украины тогда?

— Накануне полномасштабной войны я понимала, какова ситуация, знала об определенном накоплении вражеских войск. Было много данных из разных источников, но никто не мог предположить, что речь пойдет о полномасштабном вторжении и движении российских колонн в направлении Киева.

Я готовилась к тому, что мои дети с дедушкой и бабушкой могут переехать на запад Украины, чтобы я могла полностью посвятить себя работе и не переживала за них. Выехали они 24 февраля, и, собственно, этот момент для меня был решающим, потому что я фактически приняла решение отдать своих детей, не понимая, когда смогу снова их увидеть, и смогу ли вообще. В тот момент я принадлежала своей стране. Практически сразу после начала первых ударов и десантирования [вражеской армии] в Гостомеле я прибыла на работу. Понимала, что должна делать все, что от меня зависит, чтобы мы выстояли, и чтобы эта война завершилась победой Украины.

Дети вернулись в Киев с началом учебного года. Им было тяжело. Пришлось им объяснять, что я возвращаю их в страну, где идет жестокая война на истребление нашей нации и есть постоянная угроза масштабных ракетных ударов. Несмотря на все риски, моя старшая дочь, которой 11 лет, для себя четко решила, что не хочет учиться за границей, а только в Украине.

— В Украине уже открыты четыре Центра помощи спасенным — сервисы для людей, выехавших с оккупированных территорий или зоны боевых действий, и нуждающихся в помощи и поддержке. Как работают эти Центры сейчас?

— Центры помощи спасенным были открыты по моей инициативе при содействии Правительственной Уполномоченной по гендерной политике и поддержке UNFPA и местных органов власти. В основном, клиенты этих Центров — люди, выходившие через зеленые коридоры, внутренне перемещенные лица. Было важно, чтобы у них была возможность получить всю необходимую информацию в одном месте.

В Центрах предоставляют бесплатную юридическую, психологическую помощь, информируют о получении медицинских услуг, гуманитарной помощи, поселении и социальных выплатах. За помощью также могут обратиться те, кто пострадал от военных преступлений рф в Украине, в том числе сексуального и любых других видов насилия.

При Центрах работают кейс-менеджеры — они сопровождают людей, которые обращаются в Центры, в случае, если им нужно такое сопровождение. Иногда люди нуждаются в ком-то, кто разделит с ними этот путь и поможет. Потому что это тысячи историй людей, живших в оккупации, в частности в Мариуполе, Запорожской и Киевской областях, чьи машины расстреливали при выезде с временно оккупированных территорий, и куча других ужасных вещей, которые было трудно представить до начала полномасштабной войны.

В планах масштабирования работы Центров и в других городах Украины — еще один откроется в Черновцах. В то же время, прорабатываем возможности открытия Центров также и за рубежом. Кроме того, в зависимости от количества украинцев в той или иной стране мы обсуждаем возможности открытия новых филиалов ГП Документ за границей, где можно организовывать выдачу документов для украинских граждан.

— Слово «спасенные» в названии Центров — не случайность. Ведь в условиях войны очень важно также подбирать правильные слова, когда речь идет о коммуникации с людьми, пережившими травматические события. Расскажите об этом.

— В мировой практике по отношению к гражданскому населению, которое проживает или существует в условиях военного конфликта, пожинает последствия любой войны, применяется официальный термин survivers — спасенные. То есть это выжившие во время войны люди спасшиеся. Этим названием мы хотели подчеркнуть: люди не ограничены в вопросах, по которым они нуждаются в помощи и хотят обратиться в Центры. Каждый человек, спасшийся от войны, выживший, может получить там комплексную помощь абсолютно конфиденциально и безвозмездно.

— В 2022 году Украина, наконец, ратифицировала Стамбульскую конвенцию — док этому моменту мы шли много лет. «Против» регулярно выступали представители религиозных общин, а также защитники так называемых традиционных семейных ценностей. Расскажите, как происходил этот процесс прямо перед самой ратификацией, и были ли попытки сорвать ее?

— Это был сложный путь, действительно длившийся много лет. До момента ратификации Стамбульской конвенции однозначного консенсуса по этому вопросу среди представителей гражданского общества не было. С другой стороны, есть вещи, в которых такой консенсус невозможен. У религиозного сообщества есть свои правила, и есть уважение к этим правилам. Но государство не может быть заложником оценок той или иной ситуации с точки зрения религии, особенно когда речь идет о защите наших граждан от домашнего насилия и предотвращении его.

Для меня нет сложных законов и сложных решений. И изменения в законодательство о недопустимости насилия в отношении женщин и домашнего насилия, и изменения в таможенное законодательство, и Закон О медиа, и большая часть других изменений, касающихся верховенства права и антикоррупции — на момент, когда Украине нужно было принять такие решения, для нас это выглядело космически. Но я понимаю, что нет сложных решений, но есть решения, для которых просто нужно свое время.

— Многие считают, что подобные решения во время войны — «не ко времени». Что бы вы ответили таким людям?

— В разговоре с Президентом Владимиром Зеленским мы обсуждали, что должны уже сегодня начинать готовить страну к восстановлению после войны. Он говорит, что все решения, которые могут быть приняты сейчас, должны быть приняты. Мы должны делать это, если есть такая возможность. Именно поэтому сейчас, когда война еще продолжается, были приняты некоторые сложные законы, которые ждали десятилетиями.

— Вы вспомнили о планах по восстановлению страны во время войны. В недавнем разговоре с NV правительственная уполномоченная по гендерной политике Екатерина Левченко отметила, что среди принципов восстановления Украины обязательно должен быть принцип гендерного равенства и инклюзии. Почему это важно и как это должно работать?

— Очень часто мне приходится общаться с мужчинами в политике о том, что такое гендерное равенство и почему этим кто-то должен заниматься. Очень часто я «солнышко», «девочка», иногда — Ольга Витальевна, иногда — госпожа вице-премьерка. Объяснять приходится очень многое. Но я часто привожу простой пример.

Мы планируем готовить к рассмотрению в парламенте ряд документов, связанных с переходом Украины на принципы и стандарты НАТО в секторе безопасности и обороны уже с учетом непосредственно боевого опыта с 2014 года и после начала полномасштабной войны. Я координирую этот процесс как вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Во время первой встречи с высшими должностными лицами в секторе безопасности и обороны я не увидела там ни одной женщины. Далее, на заседании комиссии по евроатлантической интеграции на уровне заместителей руководителей соответствующих органов, и снова вижу там только мужчин. Это тот уровень, на котором политика, задачи, задачи формируются исключительно мужчинами.

Ольга Стефанишина / Фото: Александр Медведев, NV

Но когда все задачи определены, а политики организованы, я провожу следующую встречу с людьми, которые должны писать эти документы. На этой встрече я вижу очень много женщин. Женщины продолжают делать работу «в поле», и это незаметные вещи. Многие участники таких встреч просто не осознают этого, ведь это определенные неформальные правила, действующие годами.

Однако этот пример — как раз о важности обеспечения гендерного равенства, инклюзивного подхода к формированию политик, принятию решений, особенно когда речь идет о восстановлении нашей страны. Мы давно живем не в закрытом мужском клубе, и нет никаких юридических ограничений для включения женщин во все процессы. Но картина такая, какая есть.

В начале полномасштабной войны эти вопросы несколько отошли от самого высокого уровня в повестке дня государства. Но правовая и практическая база, которую мы заложили с точки зрения законодательства — равенство прав мужчин и женщин, противодействие домашнему насилию, финансирование приютов и дневных центров — вся эта база стала основой нашей устойчивости в момент старта полномасштабной агрессии врага.

Сейчас, когда разрабатывается стратегия послевоенного обновления Украины, мы четко понимаем, что это восстановление должно происходить без дискриминации. Ничего о пострадавших без учета интересов пострадавших. Для этого Правительство создало группу экспертов по гендерным вопросам, в составе которой более 40 специалистов. Они работают над тем, чтобы обеспечить гендерную составляющую во всех пунктах плана обновления.

— Как война в Украине влияет на статистику домашнего насилия?

— Однажды в одном из приютов для пострадавших от домашнего насилия я встретила мужчину, который прожил десять дней в подвале со своей гражданской женой. А потом 12 км шел вместе с ней, с простреленной ногой, вдоль береговой линии, убегая из Мариуполя. Но когда оказался в приюте, психологическую помощь получил не как лицо, пострадавшее от войны, а как лицо, пострадавшее от домашнего насилия. То есть, отношения в семье и совместное проживание этого травматического опыта стали для него большей травмой, чем сама эвакуация. Это очень яркий пример.

Когда мы говорим об увеличении случаев домашнего насилия, это также об отсутствии понимания у людей того, как жить дальше, как адаптироваться к жизни в войне и взаимодействовать с близкими, чтобы внутренние проблемы не вылились в проблемы внешние. И, как следствие, в домашнее насилие. Очень важным ответвлением в этом направлении является Национальная программа психического здоровья и психосоциальной поддержки, которую координирует Офис первой леди Елены Зеленской и Министерство здравоохранения. Это один из ключевых компонентов, который должен предоставить нашим гражданам ответ на вопрос о том, как выживать в условиях войны, как поддерживать друг друга в семье. Нормализация психологического состояния наших граждан столь же важна, как и физическое восстановление украинских городов. Наши люди — наше самое большое сокровище.